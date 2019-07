Tutti gli uccelli della tua vita

Mi è recentemente capitato a tiro un titolo di Lercio.it che con la sua implacabile lucidità satirica sfotte: “Salvini contro gli uccelli migratori: ‘ Facciano il nido a casa loro ’”. Evidenti i riferimenti alle gravi e complesse dinamiche della politica nazionale e internazionale, ma curiosa la coincidenza che mi si presenta proprio mentre mi accingo a scrivere questo pezzo… che negli uccelli ha i suoi protagonisti e che, se vogliamo toglierci qualche sassolino dalla scarpa, ci dimostra ancora una volta come chi ambisce a governare, con presunta esperienza e malcelata saccenza, ancora troppo abbia da imparare dagli animali, le cui leggi, per fortuna, se ne fanno un baffo di quelle (spesso assurde) di noi umani.

Il 2019 è un anno importante per chi vola nei cieli del mondo e per chi il nido lo costruisce dove trova le condizioni migliori per farlo, non dove gli venga imposto dalla sorte o dai confini: si celebra infatti il 40° compleanno della direttiva Uccelli (79/409/CEE prima, sostituita poi dalla 2009/147/CE), documento chiave che dal 1979 promuove tutela, gestione e conservazione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici in Europa, dove le politiche per la biodiversità sono giunte a una svolta critica.

Il piano di azione per la natura, adottato nel 2017, ha fornito un impulso fondamentale per l’attuazione delle direttive Habitat e Uccelli : l’ Unione Europea ha rafforzato il suo impegno per la diffusione della biodiversità, ha adottato una nuova iniziativa sugli impollinatori e ha compiuto importanti progressi nell’attuazione del regolamento sulle specie invasive, sulla valutazione degli ecosistemi e le azioni per il loro ripristino attraverso la diffusione di infrastrutture verdi e blu. E in Italia?

In Italia, a quanto pare, siamo più bravi sulla carta (direttiva recepita con la legge 157 del 1992 ) che nella pratica: a sostenerlo sono un gruppo di associazioni ambientaliste, tra cui WWF e Lipu/BirdLife , che ad un anno dalla presentazione del rapporto « The State of Implementation of the Birds and Habitats Directives in the EU – An analysis by national environmental NGOs in 18 Member States » ribadisce come la situazione per la tutela e la gestione dei siti non sia delle migliori nel nostro Paese. “Il report è stato realizzato prendendo in considerazione 11 criteri chiave, inclusa la disponibilità di un adeguato finanziamento per la gestione dei siti della rete Natura 2000 . Utilizzando un sistema di punteggio “a semaforo”, emerge che 5 criteri su 11 non hanno ottenuto il verde a livello europeo, risultando dunque del tutto negativi”.E in Italia di semafori verdi ne abbiamo uno solo (relativo alla trasposizione delle direttive). Il semaforo giallo, quello dei risultati migliorabili, riguarda invece la designazione dei siti, la protezione delle specie, i finanziamenti, il monitoraggio di specie e habitat , gli incentivi alla ricerca e le specie aliene. Risultati insoddisfacenti (semaforo rosso) hanno ottenuto le valutazioni sulla gestione dei siti, sul deterioramento degli stessi e il disturbo delle specie, sull’implementazione di una corretta valutazione d’incidenza, sulla connessione tra i paesaggi, il coinvolgimento degli stakeholders, la partecipazione del pubblico e la comunicazione.

Insomma, sorvolando sui vaneggiamenti nonsense della politica che a volte superano di gran lunga la fantasia di comici e redattori brillanti, è evidente che non è un bene se gli uccelli scompaiono dall’Europa. Se però occorre dare elementi a sostegno di queste affermazioni, aggiungiamo brevemente che il drammatico declino per insetti e uccelli, in ambiente agricolo ma non solo, determina una perdita di biodiversità tale da condizionare in maniera massiccia anche le possibilità della nostra esistenza.