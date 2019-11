Le foreste del mare

SeaForest. Il nome suona un po’ contradditorio, o un po’ fiabesco. Ma come, le foreste sui fondali del mare? No, non sono una creazione della fantasia di qualche storyteller né un refuso nella comunicazione. Anzi. Si tratta di un progetto sostenuto dall’Unione Europea proprio all’interno della sua linea di finanziamento LIFE, programma che sostiene progetti ambientali e di protezione della natura e azioni per il clima. Dal 1992, LIFE ha cofinanziato circa 4171 progetti, contribuendo con circa 3,4 miliardi di euro per attuare, aggiornare e sviluppare non solo la politica ambientale e climatica dell'Unione Europea, ma anche la legislazione per il cofinanziamento di progetti che abbiano per l’Europa un valore aggiunto. Il sostegno a SeaForest , quindi, trova il suo luogo ideale nel sottoprogramma “Azioni per il clima” (in particolare per la “ mitigrazione dei cambiamenti climatici ”) ed è basato sulla fornitura di soluzioni sostenibili ed efficaci, nonché sulla valorizzazione di buone pratiche e sulla promozione di tecnologie innovative.

Il 30 settembre scorso si è svolta a Roma, presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la conferenza di presentazione del progetto SeaForest , che ne ha esplorato finalità e obiettivi, illustrando le potenzialità… dei posidonieti. Oggetto della tutela messa in campo dal progetto sono infatti le praterie a Posidonia all’interno delle aree protette italiane appartenenti alla Rete Natura2000, in particolare il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (provincia di Salerno), il Parco Nazionale dell'Asinara e il Parco Nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (provincia di Sassari). Sono habitat marini in cui vive la Posidonia oceanica, una pianta marina appartenente alla famiglia delle Posidoniaceae ed endemica del Mar Mediterraneo. A tutti gli effetti si tratta di una pianta (e non di un’alga): pur vivendo sott’acqua, tra 1 e 30 metri di profondità, si differenzia in radici, fusto e foglie, produce semi e possiede fiori e frutti ed è una specie chiave dell’ecosistema marino costiero, arrivando ad occupare un’area intorno al 3% dell’intero Mediterraneo (una superficie di circa 38.000 kmq). Colonizzando i fondali sabbiosi o detritici, essa forma vaste praterie con una densita che supera le 700 piante per mq.

Apparentemente una pianta nota solo agli esperti, la Posidonia è in realtà conosciuta da tutti i bagnanti: con le foglie cadute (lunghe anche più di 1 metro), essa forma quegli accumuli lungo le spiagge, le cosiddette “banquettes”, che ci danno fastidio e ci fanno sembrare il litorale “sporco” (se non facciamo caso a tutta la plastica e i rifiuti portati a riva dal mare… ma questa è un’altra storia), ma che sono invece importanti coadiutori della difesa dall’erosione costiera, ostacolando il moto ondoso.

Non è questa però l’unica funzione indispensabile che va riconosciuta alla Posidonia. Una delle caratteristiche più importanti di questa pianta è la formazione, nella sua parte inferiore, di una struttura chiamata "matte" (un intreccio di rizomi, radici e sedimento intrappolato che ha bisogno di oltre 100 anni per formarsi), al cui interno viene immagazzinato circa il 50% del carbonio sepolto nei sedimenti marini di tutto il mondo. La loro capacità di rimuovere anidride carbonica dall’atmosfera fa sì che siano considerati come ottimi depositi di carbonio (il cosiddetto Blue Carbon , quello immagazzinato dagli ecosistemi marini costieri, molto più attivi in questo senso rispetto a quelli terrestri). Tradotto? Una valida strategia di contrasto ai cambiamenti climatici . Ma non è finita qui: i posidonieti forniscono habitat, riparo e nutrimento a moltissime specie di pesci, crostacei e molluschi (1 ettaro può ospitare fino a 350 specie diverse e circa il 20% del totale delle specie del Mediterraneo vive in queste praterie), oltre che a molte specie di piante, che producono grande quantità di ossigeno e di materia organica mediante fotosintesi e offrono a loro volta riparo e nutrimento ad altre specie marine.

Diventano così evidenti le ragioni per cui è necessario proteggere ulteriormente le aree coperte di Posidonia, già tutelate da leggi nazionali e internazionali (Habitat 1120, prioritario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE), ma negli ultimi decenni in fase di regressione (in alcuni casi anche del 90% rispetto all’estensione originaria), conseguenza soprattutto di fattori antropici come inquinamento , pesca illegale a strascico e ancoraggio selvaggio delle imbarcazioni da diporto, incuranti delle praterie che mettono a repentaglio con le ancore gettate sopra le piante.