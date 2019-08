I giovani? Non tutti al Papeete

Mentre i social si scatenano sui giovani (e meno giovani) presenti al papeete beach forse è bene ricordare che proprio in quelle ore è partito il secondo contingente dei corpi civili di pace CCP. Si tratta di giovani volontari che son partiti per svolgere azioni di pace non governative nelle aree di conflitto e a rischio di conflitto e nelle aree di emergenza ambientale. Si stimano circa 120 giovani su 1000 richiedenti. Ciò ci fa presupporre che anziché avventurarci in mini naja arruolando nulla facenti forse è il caso di dare una risposta a tutti coloro che sono interessati ad un anno di volontariato all'estero nelle aree di crisi.

La torrida estate ha inoltre visto partire un centinaio di giovani e giovanissimi per i campi di Terre e Libertà dove vengono animati decine di gruppi di bambini/e in Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Kenya, Mozambico e Senegal. Tutti paesi dove opera Ipsia, l'ong (brutto da dire?) delle ACLI con progetti di agricoltura, tessili, scolastici e di promozione umana. Per motivi di spazio parliamo solo di ACLI ma vi sono almeno una decina di organizzazioni come Lunaria che inviano giovani e meno giovani in tutto il mondo a fare bene del bene.

Ma il sito più gettonato al mondo è workaway! Ti permette di viaggiare lavorando! Apre la mente, il cuore. Alcune mete danno anche un piccolo reddito. I giovani che vogliono abitare il mondo lo preferiscono a molti altri. Non solo mondo ma anche nella nostra Europa che ci protegge dai fascismi in erba. Innanzitutto lo SVE – Servizio Volontariato Europeo che da ai giovani un'opportunità di abitare l'Europa e diventarne cittadini. Occasione unica per imparare un alingua e non gravare troppo sui bilanci famigliari visto che una piccola borsa + assicurazione viene data da Bruxelles. Si consiglia di consultare la rete RIVE. Partono giovavi dai 17 ai 30 anni tutti i giorni per una marea di progetti sociali.

Stando tra le odiate ONG IboItalia propone tre campi di Lavoro e Solidarietà in tre campi in Austria dove i giovani stanno mettendo in pratica le capacità manuali e due campi in Croazia dove hanno la possibilità di conoscere dei bambini con disabilità e rendere speciali le loro giornate! Nel sito scambi europei vi sono diverse opportunità soprattutto per coloro che non possono pagarsi costi di viaggio e permanenza.

Volete rimanere in Italia? Il Servizio Civile fa per voi. Vi sono 47761 volontari in servizio civile in Italia per 75 enti e ben 3.143 enti d'accoglienza iscritti. Con il Servizio Civile vi mettete al Servizio dell'Italia migliore che, guarda caso, è la più denigrata dalle Istituzioni.

Insistete con le organizazioni non fedeli al potere? Libera organizza E!State liberi in 50 località coinvolte, divise tra 13 diverse regioni e coinvogendo migliaia di giovanissimi e giovani. Le mafie si sono estese, come insegna il Viminale, dalle cinque regioni dove sono radicate a tutta la Penisola; così chi vorrebbe perseguire la legalità. Volete pulire le spiagge abitate dai zozzoni? Legambiente e molte altre associazioni ambientaliste organizzano campi in Italia anche a pulire spiagge. I giovani, infatti, sono reclutati per pulire le aree comuni dove, spesso, i meno giovani lasciano ogni sorta di plastiche e rifiuti. Coinvolgono in questo giovani con lievi handicap fisici o mentali affinchè anche loro possano sentirsi utili.

Insomma, non solo mojito, cubiste e moto d'acqua. Tanta roba fuori dai riflettori.