Transumanza: a piedi sui sentieri di un patrimonio dell’umanità

“Intanto, sdraiati nella paglia uno fianco all’altro, dormivano sognando montagne e ragazze. Ma uno quella notte non dormì. In un angolo del vagone, accompagnato dal ritmo delle ruote sulle rotaie, pensava, per la prima volta in vita sua, al destino della povera gente, alla guerra che pretende che la povera gente s’ammazzi a vicenda e si chiedeva: “Chi ritornerà di quanti siamo su questo treno? Quanti compaesani uccideremo? E perché? Giacché al mondo siamo tutti paesani.”

Così Mario Rigoni Stern chiudeva uno dei suoi brevi racconti (in Il bosco degli urogalli) e così traeva ispirazione il documentaio di Roberta Biagiarelli e Gianni Rigoni Stern, La transumanza della pace , per raccontare un cammino inconsueto: cinquanta bovini che dalla Val Rendena raggiungono a piedi Suceska-Srebrenica. Protagonisti assoluti i paesaggi e i pascoli del Trentino e della Bosnia, le persone e gli animali che li popolano, la solidarietà, l’andare a piedi.

E così apriamo anche noi, riprendendo questo spunto di paesi e paesani, per parlarvi di una notizia che ha avuto scarsa risonanza ma che corona l’impegno di anni e di molti per valorizzare una pratica di allevamento a diretto contatto con la natura: appunto, la transumanza, che il comitato Unesco riunito a Bogotà ha proclamato a fine 2019 e all’unanimità patrimonio immateriale dell’umanità. E’ la terza volta che una pratica rurale tradizionale, preceduta dalla coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria e dall’arte dei muretti a secco, ottiene un riconoscimento di prestigio come quello Unesco : la transumanza, che non interessa solo le Alpi ma anche i tratturi del Mediterraneo, consiste nella migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che, insieme a cani e cavalli, si spostano in altre regioni climatiche, percorrendo vie semi-naturali durante un viaggio che dura giorni e che prevede soste nelle cosiddette “stazioni di posta”.

La candidatura era stata avanzata nel marzo 2018 dall’Italia in qualità di capofila, sostenuta da Grecia e Austria e, a livello internazionale, coordinata dal MIPAAF, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; ha coinvolto le regioni mediterranee di Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio e Abruzzo e quelle alpine di Lombardia e Trentino – Alto Adige, creando una rete attiva e integrata volta a salvaguardare questa tradizione millenaria, che risale al periodo neolitico. E che ha visto in Trentino anche la pubblicazione a dicembre 2019 del libro Fiume che cammina. Transumanza: patrimonio dell'Umanità di Alberto Pattini, punta dell’iceberg di un progetto articolato che comprendeva 10 mostre fotografiche e poetiche itineranti, conferenze, due documentari e numerosi eventi per far conoscere e valorizzare un movimento stagionale che porta con sé fatica, difficoltà socio-economiche, problematiche connesse allo spopolamento delle aree rurali, ma anche un bagaglio prezioso di motivazione e coraggio, conoscenze ed esperienze, incontri, storia e storie.