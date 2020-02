“Gender” e diritti nel vocabolario della diversità

Che differenza c’è tra la parola transgender e transessuale? Siamo sicuri di sapere di cosa stiamo parlando? E poi, con quale genere rivolgersi a una persona che non si riconsoce nel proprio corpo? Cominciamo da qui, da queste e da tante altre domande. Perché per capire meglio le cose è necessario interrogare, prima di tutto a se stessi e il proprio modo di relazionarsi con chi porta con sé modi di stare al mondo diversi dai nostri. Cioè chiunque no? Sì, certo, ma in certi casi più che in altri, soprattutto quando la politica ci mette del suo, e usa in maniera strumentale le difficoltà di alcuni per farne bandiere di partito, battaglie sui diritti e comizi da quattro soldi per raccogliere voti sulle vite degli altri.

C’è però chi, per fortuna, non si lascia abbindolare da facili risposte e ha bisogno, voglia e coraggio di andare a fondo. Allora, poiché Unimondo si riconosce orgogliosamente tra questi, appoggiamo e sosteniamo dandole spazio sulle nostre pagine la ricerca avviata dall’ Ospedale Careggi di Firenze , supportato da illustri collaborazioni, per raccogliere maggiori informazioni sull’accesso alla salute dei trans… ops, ma come li dobbiamo chiamare? Facciamo un passo indietro, e ricominciamo dalle parole.

Genere: si riferisce alle caratteristiche che, definite socialmente, distinguono il maschile dal femminile, ovvero norme, ruoli e relazioni tra individui definiti come maschi e femmine. Niente a che fare quindi con il sesso, che definisce le caratteristiche sessuali con cui una persona nasce, per esempio i cromosomi o i genitali maschili, femminili o raramente né maschili né femminili (intersessuali). E l’identità di genere allora? E’ l’esperienza soggettiva, intima e profonda del percepire se stessi come appartenenti a un genere e non a un altro, quello che potremmo definire con “il senso di sé”. Esistono diverse identità di genere che non rientrano necessariamente nel cosiddetto binarismo di genere, ovvero quello dell’uomo/donna. Qualsiasi identità di genere è da considerarsi come una sana identificazione di sé. L’identità di genere non determina e non deve essere confusa con l’orientamento sessuale e affettivo/sentimentale. Per voler essere più dettagliati, cisgender è il termine utilizzato per definire le persone la cui identità di genere è allineata con il sesso assegnato alla nascita; transgender è il termine generico usato per descrivere persone la cui identità di genere non è allineata al sesso assegnato alla nascita. Tra queste, alcune possono sperimentate la disforia di genere, ovvero una prolungata e persistente sofferenza dovuta all’incongruenza e al sentimento di disallineamento appunto tra identità di genere e sesso assegnato: spesso è necessario un percorso di transizione che accompagni queste persone in un cammino di affermazione di genere, attraverso passaggi che non sono consequenziali né uguali per tutti/e e che possono essere coming out, supporto psicologico, cambio anagrafico del nome sui documenti, terapie ormonali e/o chirurgiche (in quest’ultimo caso si potrebbe sentir ancora parlare, anche se il termine è ora meno utilizzato, di transessuali). Ci manca ancora una parola importante da identificare? Sì, la transfobia. Vocabolo magari poco utilizzato, ma molto diffuso negli atteggiamenti e nei discorsi più ignoranti. Si tratta della repulsione, dell’odio, della discriminazione, delle aggressioni fisiche o verbali nei confronti di individui di genere non conforme, o il cui genere non è chiaramente definibile.