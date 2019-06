Barão do Rio Branco e il progresso scorsoio

Dal 23 al 26 aprile scorsi diverse migliaia di indigeni si sono ritrovati per l’annuale “Acampamento Terra Livre” (Atl) davanti al parlamento di Brasilia (e in contemporanea in molte altre ambasciate brasiliane nel mondo) per coordinare le proprie azioni di protesta per la salvaguardia dei loro diritti terrieri, teoricamente fissati dalla Costituzione, ma sempre più ignorati dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro. L’accampamento è stato sostenuto ogni anno da moltissime organizzazioni per i diritti umani nazionali e internazionali, tra cui l’Associazione per i Popoli Minacciati (Apm). Secondo Regina Sonk, che ha rappresentato l’Apm a Brasilia, “dall'elezione di Jair Bolsonaro, la situazione dei popoli indigeni sta costantemente peggiorando. L’Agenzia per le questioni indigene Funai è stata esautorata, l’assistenza sanitaria per gli indigeni nelle zone più remote è stata ridotta e il nuovo presidente non manca occasione per sacrificare i diritti basilari dei popoli indigeni agli interessi economici delle lobby”. Insomma a pochi mesi dall’elezione a presidente di Bolsonaro, molti dei diritti indigeni conquistati in decenni di lotte sono già stati messi in serio pericolo.

Per l’Apm il Governo di Bolsonaro ha iniziato dal primo giorno di mandato una campagna che criminalizza gli attivisti indigeni e le organizzazioni che li sostengono (la stessa campagna che funziona bene anche in Italia sul tema migranti con dichiarazioni riferite alle ong e mai dimostrate dalla magistratura come “taxi del mare” o “complici degli scafisti”), accusandole di lavorare per conto e nell’interesse di ong internazionali e tagliando loro i finanziamenti pubblici. Il risultato è che molte organizzazioni brasiliane oggi fanno fatica ad andare avanti e a contrapporsi alla pressione del Governo brasiliano che nelle scorse settimane ha approvato la realizzazione del megaprogetto Barão do Rio Branco che prevede la costruzione di diverse grandi opere che incideranno sulla vita di 40 popoli indigeni, distribuiti su 208 comunità per un totale di 8.700 persone. Ufficialmente il progetto viene pubblicizzato come il "motore per lo sviluppo delle regione del nordest brasiliano" e prevede la costruzione di quattro grandi opere, principalmente nel Nord-Calhas nel nordest del Brasile: una centrale idroelettrica sul fiume Trombetas (Oriximiná), il prolungamento dell'autostrada BR163 fino al confine con il Suriname, un grande ponte sul Rio delle Amazzoni a Óbidos (PA) e la costruzione di cosiddetti poli di sviluppo nella regione.

Ma questo “moderno progetto di sviluppo” risale in realtà al 1985 quando è stato elaborato dalla dittatura militare per “il rafforzamento nazionale lungo le frontiere con i paesi vicini”. Per l’Apm “Il ministero per la difesa brasiliana usa oggi le stesse argomentazioni di allora per giustificare il nuovo/vecchio progetto” e forse anche gli stessi metodi. Non a caso come responsabile del megaprogetto, alle dirette dipendenze del presidente Bolsonaro, è stato nominato l’ex generale Maynard Marques de Santa Rosa. Il generale aveva già fatto parlare di sé in un articolo del 2013 dove suggeriva di sfruttare i megaprogetti per ostacolare le onge descriveva come "i servizi segreti possono intercettare le conversazioni negli uffici delle organizzazioni indigene e ambientaliste, come neutralizzare le loro campagne mediatiche, come controllare le ong internazionali e come bloccare i finanziamenti alle ong brasiliane”. Per l’Apm i metodi descritti da Maynard Marques “fanno temere il peggio per le popolazioni indigene vittime del megaprogetto appena approvato”.

Secondo Regina Sonk, “le preoccupanti esternazioni del responsabile del progetto chiariscono perfettamente quali siano le intenzioni del governo Bolsonaro che non teme di mettere in mostra la sua vicinanza alla dittatura militare e ai suoi protagonisti, né di nominare personaggi alquanto discutibili e problematici per cariche importanti. Grazie a misure mirate, il governo brasiliano oggi ha scelto di aumentare la pressione sulla società civile e prendere di mira soprattutto i gruppi di popolazione più deboli come le popolazioni indigene”. Anche per questo le organizzazioni indigene che hanno dato vita anche quest’anno all’“Acampamento Terra Livre” si oppongono decisamente a questi grandi progetti e in un comunicato congiunto definiscono "il Barão do Rio Branco e i progetti affini come parte della politica di genocidio del governo Bolsonaro. [...] La politica - si legge nel comunicato - non esita a tirar fuori dal cassetto un progetto dell'epoca della dittatura militare che ha già annientato altri popoli indigeni”. Una situazione drammatica, ma prevedibile visto che, poche settimane dopo l’insediamento Bolsonaro alla guida del Brasile, l’organizzazione Rede de Cooperação Amazônica (Rca) e i rappresentanti dei popoli Aruak, Baniwa e Apuriña avevano inviato a Bolsonaro una lettera aperta con cui lo invitavano ad un confronto diretto e paritetico, alternativo ad una politica di integrazione forzata e paternalistica. “Possediamo la capacità e l’autonomia per parlare per noi stessi. Siamo decisamente capaci di pensare e discutere i diritti dei popoli indigeni, così come fissati e garantiti dagli articoli 231 e 232 della Costituzione Federale brasiliana nonché dalla Convenzione 169 dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dalla Dichiarazione sui Popoli Indigeni dell’ ONU ”. Un tentativo per ora rimasto inascoltato.