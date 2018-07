Seoul, per la prima volta la Corte suprema libera un obiettore di coscienza

Per la prima volta, la Corte suprema rilascia un obiettore di coscienza su cauzione. Lo annuncia oggi l’organo giudiziario stesso, riportando una sentenza del 6 luglio che segue la linea imposta dall’ultima decisione della Corte costituzionale: i giovani sudcoreani hanno diritto ad un’alternativa civile al servizio militare.

Kim, 23 anni, era stato condannato a 18 mesi di carcere da un tribunale inferiore perché rifiutava l’esercito per motivi religiosi. Il suo è uno dei numerosi casi di obiettori di coscienza: secondo la legge sudcoreana, tutti i giovani uomini sani sono obbligati a servire nell’esercito per due anni. Il rifiuto è punibile con una pena fino a tre anni di carcere. Sin dagli anni ’50, circa 19mila coscritti sono stati arrestati e incarcerati, in genere con una pena a 18 mesi di prigione. Lo scorso 28 giugno, la Corte costituzionale ha dato un ultimatum al governo di Seoul: dovrà modificare la normativa in vigore entro la fine dell’anno prossimo e fornire ai giovani un’alternativa civile.

La Corte suprema è chiamata a prendere una decisione definitiva su questo e gli altri casi pendenti. In passato, l’autorità giudiziaria ha rappresentato la linea dura della giustizia sudcoreana, ribaltando in condanne numerose assoluzioni decise da tribunali inferiori.

