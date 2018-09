#RiseForClimate: l’impegno personale che fa la differenza

Sono scesi in piazza da tutto il mondo: da Kathmandu a Barcellona, da Sidney a Copenaghen, da Bogotà a Berlino, perfino in Antartide. Sabato 8 settembre oltre 250.000 persone hanno partecipato a più di 900 azioni in 95 paesi, rispondendo all’appello di #RiseForClimate , la mobilitazione globale lanciata dall’organizzazione ambientalista 350.org per chiedere alla politica un impegno concreto verso lo stop ai combustibili fossili, al fine di garantire una transizione rapida verso l’utilizzo al 100% di energia rinnovabile per tutti. Tra flash mob, manifestazioni, dibattiti e incursioni, gli eventi sono culminati nel grande raduno di San Francisco in occasione del Global Climate Action Summit : dal 12 al 14 settembre, leader politici, istituzioni ed esperti provenienti da ogni parte del pianeta si sono infatti riuniti con lo scopo di fare il punto sui risultati raggiunti dopo la firma, nel 2015, dello storico Accordo di Parigi sul clima e rinnovare gli impegni presi, in una disperata corsa contro il tempo per evitare – o almeno mitigare – gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Anche l’Italia non ha mancato di rispondere alla chiamata di #RiseForClimate: cittadini e attivisti si sono incontrati in piazza Testaccio a Roma , in un pomeriggio all’insegna dell’informazione e sensibilizzazione sul tema delle energie rinnovabili, con al centro l’importanza dell’azione e dell’impegno dal basso, a livello individuale e di comunità.

“Cambiare il consumo di energia nella città di Roma - una abitazione alla volta” è stato infatti lo slogan che ha animato la giornata romana, organizzata da numerosi gruppi e associazioni: 350.org, Legambiente, The Climate Reality Project , FOCSIV, ANTER e ANEV i partner ufficiali, insieme a Coalizione Clima , Coordinamento FREE, Free2Change, Gruppo JOBEL, Movimento cattolico mondiale per il clima, Federazione delle chiese evangeliche in Italia, Women’s March Rome, e American Expats for Positive Change. I cittadini hanno così avuto a disposizione informazioni indipendenti sui fornitori di energia domestica, e su come passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili nelle loro stesse case. “Il modo migliore per essere sicuro di consumare energia verde è partecipare in qualche modo alla sua produzione. Purtroppo, questo oggi è molto difficile” ha dettoGiovanni Battista Zorzoli, ingegnere ed esperto in fonti energetiche rinnovabili, spiegando come in Italia vi sia tutta una serie di leggi e vincoli per l’installazione e utilizzo delle rinnovabili nei condomin i e nei singoli appartamenti. Il modello auspicabile sarebbe quello delle comunità energetiche locali , sul modello di Danimarca, Germania e alcune zone degli Stati Uniti. “Si auto organizzano, producono la loro energia creando una piccola rete locale, e interagiscono con l’esterno. L’interesse diventa così non solo ambientale ma anche economico”. Per fare tutto questo occorre però che i cittadini tornino ad essere protagonisti: pena, il mancato raggiungimento degli obiettivi del 2030 stabiliti dall’Ue, secondo cui le rinnovabili dovranno coprire almeno il 32% dei consumi.

“Abbiamo il dovere, la responsabilità di informarci su quello che sta accadendo sul nostro pianeta” ha spiegato Paola Fiore, che fa parte del team italiano ed europeo del Climate Reality Project, l’organizzazione per la tutela ambientale fondata nel 2006 da Al Gore. “Il cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda le prossime generazioni, ma sta accadendo già adesso, lo possiamo toccare con mano”. Ondate di calore sempre più prolungate seguite da precipitazioni massicce, temperature in aumento a livello globale, scioglimento dei ghiaccie innalzamento del livello dei mari: siccome è molto probabile che il riscaldamento sia, per la maggior parte, dovuto all’aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera dovuto alle emissioni antropogeniche, per mitigare il cambiamento climatico è necessario ridurre o evitare queste emissioni. Per questo nel 2015, la Conferenza di Rio sui cambiamenti climatici, COP 21, ha siglato lo storico accordo di Parigi, con cui le 196 nazioni partecipanti si sono impegnate ad accelerare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Lo scopo: fermare l’aumento della temperatura a +1,5 gradi, invece dei 2 gradi previsti dal precedente accordo di Copenaghen.