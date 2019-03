La verità sull’industria del latte

Il latte, che fin dalla nascita ci accompagna come alimento principale per la nostra crescita e occupa il nostro quotidiano fin da quando siamo piccoli rappresenta la perfetta storia romantica di sviluppo, cura, naturalità. Peccato che poi, diventando adulti e consapevoli, diventi un alimento sempre più controverso… O no?

Forse non sempre, ma la filiera del latte è certamente una delle meno conosciute, verso la quale il nostro approccio rimane troppo spesso ingenuo e ignaro. Sappiamo davvero poco delle strade che percorre per giungere fin nelle nostre tazze, fino a quando scoppia d’improvviso qualche protesta che lo fa irromepre sulle scene, per il breve tempo in cui i riflettori si accendono sui suoi riflessi di velluto.

Conoscete il libro di Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro ? Se non è così, sarà probabilmente un consiglio di lettura gradito a chi si interessa di filiere alimentari e sostenibilità , che anche io anni fa ho accolto con interesse e gratitudine. Quello che emerge dalla sua inchiesta, incredibilmente intensa, è una verità decisamente scomoda, ma inevitabile da affrontare: il cibo a basso costo è una mera illusione. Da qualche parte, lungo la strada che lo porta fino a noi, qualcosa nel percorso si inceppa e qualcuno ne paga il prezzo al posto nostro: l’ambiente, penalizzato nella sua stessa sopravvivenza dal nostro disinteresse; i diritti dei lavoratori, raramente rispettati; la qualità stessa del prodotto, compromessa sotto molteplici aspetti.

Una considerazione per molti scontata? Magari sì, ma sempre più dirompente e per nulla inattuale. Basti pensare alle recenti proteste dei pastori sardi, il cui lavoro sconta le incoerenze di un sistema di produzione, trasformazione e consumo che, evidentemente, non funziona se la frustrazione porta a gettare via il frutto del proprio faticoso eppure appassionato impegno, piuttosto che svenderlo.Un gesto estremo e doloroso, ma a volte le azioni simboliche sono necessarie a smuovere le coscienze e a risvegliare la dignità… anche di chi compra. Perché dietro alla dolcezza del latte – da leggere, per capire meglio radici e ragioni, l’articolo di Carlo Petrini richiamato anche su Unimondo – ci sono guerrieri di territori dimenticati, che combattono per difendere scelte a volte anche difficili, ma esito di un rapporto consapevole con la filiera di cui si fa parte.

A capirci qualcosa in più di queste strade contorte ci ha provato anche Andreas Pichler, regista bolzanino, che lo scorso ottobre ha presentato il documentario The Milk System . Il film, che ha ricevuto tra gli altri riconoscimenti anche la menzione speciale di Legambiente al 21° festival Cinemambiente di Torino , denuncia i meccanismi intensivi di produzione del latte nel mondo e le sue ripercussioni su ambiente, uomini e animali.

E a partire da assunti largamente condivisi, come quello che il latte sia sinonimo di salute e benessere e di conseguenza prodotto ideale per marketing e mercato, si scoprono risvolti inaspettati: incontrando contadini, politici, lobbisti, organizzazioni non governative e scienziati, la verità che emerge è tutt’altro che banale. Il sistema produttivo del latte, che nei nostri immaginari rimane foriero di immagini di purezza e innocenza, legate alla tradizione e a una dimensione locale dei ricordi e della produzione è, invece e ormai, un “top business product”, amato in Europa ma anche in Cina, sempre più industriale anche nei sussidi di cui gode e nelle cifre da capogiro che fattura, calpestando a pié pari aspetti come la sostenibilità del processo e dei metodi o i diritti di animali e quelli dei lavoratori, che da protagonisti si riscoprono invece essere diventati fattori pressoché irrilevanti.

Un sistema ormai interconnesso a livello mondiale, di cui anche l’ambiente ne è vittima: ogni litro di latte prodotto equivale a ben tre litri di liquame. “Dove metterli?”, si chiede il documentario, e continua: “non è moralmente sbagliato allevare delle vacche dalla crescita accelerata e con un ciclo di vita sempre più breve, se il latte non è nemmeno lontanamente così sano come vuole farci credere l’industria?”