Dall’immondizia ai mulini

Mi è capitato qualche giorno fa di ascoltare la sua storia in questo TED talk , con un misto di tenerezza e ammirazione, circospezione (ma davvero lo ha fatto?) e curiosità. E forse anche con un po’ di rammarico,perché la storia di William Kamkwamba (classe 1987) è una di quelle di cui non senti parlare tutti i giorni sui giornali o alla televisione (anche se il video del suo TED su Youtube ha numeri degni di un influencer, oltre 4,3 milioni di visualizzazioni). Il suo messaggio è semplice, così trasparente da essere spiazzante se non quasi incredibile, e forse non interessante per una società mainstream che si arrende allo spreco, all’obsolescenza programmata degli oggetti, alla sfiducia nell’inventiva e nelle potenziali di chi è più giovane , più povero, più silenzioso. Ma forse più motivato a fare qualcosa per un mondo più sostenibile , che garantisca qualità di vita per sé, senza toglierla ad altri. Ecco allora perché la sua storia noi ve la raccontiamo, perché è fonte di speranza e comincia da un autentico desiderio di imparare.

William cresce in una famiglia di contadini e, a causa della grave carestia che ha colpito il Paese nel 2001, improvvisamente mancano anche quei pochi – ma fondamentali – soldi per pagare la retta annuale alla scuola: costretto a interrompere il percorso di studi a pochi mesi dal suo inizio William, teenager che per cinque anni non riesce a frequentare più la scuola, resta a Masitala, provincia di Wimbe, Malawi, ma non si arrende a un destino ingiusto . Comincia a prendere in prestito un libro alla volta da una piccola comunità nella scuola elementare del villaggio, a partire da un testo americano dal titolo Using energy. Sì, perché William coltiva un sogno, che presto diventa un progetto molto concreto: vuole costruire un mulino a vento, con l’intenzione di produrre l’energia sufficiente per alimentare i pochi apparecchi elettrici di casa sua. La sua avventura nel campo dell’ingegneria amatoriale, se così la possiamo chiamare, comincia così, ma così non finisce.

A 22 anni William partecipa a un secondo TED : è cresciuto, non è più il timido ragazzino di periferia, crede ancor più in quello che sta costruendo, si è iscritto e diplomato nel 2014 al Dartmouth College negli Stati Uniti, lavora per WiderNet per lo sviluppo di percorsi tecnologici che portino le persone a ridurre il divario tra il sapere e il poter fare e ha creato un proprio sito per raccontare i progetti e i progressi a cui hanno portato la sua volontà di ferro, la sua intelligenza non comune e il suo gran cuore. Come ad esempio quello di far arrivare l’energia elettrica non solo a casa sua e dei propri genitori, una famiglia di contadini dell’entroterra a nord della capitale Lilongwe, ma a tutto il suo villaggio.

Uno degli aspetti interessanti di questo percorso progettuale che ha portato alla realizzazione di vere e proprie pale a vento funzionanti, è l’utilizzo dei materiali reperiti per costruirle. Con cosa le ha realizzate? Con materiali di riciclo, recuperando i pezzi necessari dalla discarica. Prima ha costruito un prototipo utilizzando un radiomotore e un mulino di 5 metri riutilizzando una bicicletta rotta, le lame del ventilatore di un trattore, un vecchio ammortizzatore e i rami dell’eucalipto: poi ha collegato il suo mulino a vento a una batteria di una macchina per accumulare l’energia prodotta e così è riuscito ad accendere 4 lampadine dentro casa e caricare i telefoni cellulari della sua famiglia e dei vicini. E’ bastato poco poi: aggiungere degli interrutori, alzare il mulino per catturare il vento più in alto sopra gli alberi, pompare automaticamente l’acqua per l’irrigazione.