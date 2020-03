Coronavirus, una parola infetta

Dopo venticinque anni passati a osservare gli effetti (diretti e collaterali) dei mezzi di comunicazione di massa sull’opinione pubblica, non è la prima volta che assisto alla tempesta di informazioni connessa a un evento funesto e sconvolgente. Alcuni, su Facebook, hanno stilato una lista semiseria, nella quale compaiono le varie grandi guerre che hanno scosso il mondo (Iran-Iraq, Golfo, ex Jugoslavia), di volta in volta viste come i prodromi della terza Guerra Mondiale, nonché le diverse epidemie (AIDS, mucca pazza, Ebola, aviaria, suina, ecc.), ognuna delle quali avrebbe, secondo alcuni, dovuto portare alla fine della civiltà umana “come la conosciamo”. Rispetto al passato, credo però di poter dire che mai prima d’ora sia stato così rilevante il ruolo giocato dalle fonti di informazione che potremmo chiamare secondarie, in particolare i social network e le piattaforme di messaggistica personale, usati spesso in maniera indebita per condividere appelli, testimonianze o informazioni inesatte, quando non completamente false.

Mentre scrivo, non voglio né drammatizzare né minimizzare la situazione attuale, connessa all’espandersi delle infezioni definite COVID-19, provocate dal virus SARS-CoV-2, meglio noto come (nuovo) coronavirus: non sono né medica né virologa, per cui parlerei di una cosa a me pressoché sconosciuta. Da linguista, invece, vorrei osservare come la narrazione mediatica, o meglio, il framing di ciò che sta accadendo (come analizzato dal linguista Federico Faloppa in un suo post, offrendomi lo spunto per questa riflessione), abbia contribuito alla sua percezione e ricezione.

Abbiamo, nei giorni scorsi, assistito ad alcuni passaggi mediatici fondamentali. Il primo capitolo risale all’incirca alla fine di gennaio 2020, ed è collegato alla diffusione della notizia allo scoppio dell’epidemia in Cina, a Wuhan, con conseguente narrazione apocalittica (o forse postapocalittica) di quanto stava avvenendo all’epicentro dell’infezione: le imponenti misure di contenimento prese dal governo cinese, l’epopea dei connazionali “intrappolati” dalla quarantena, il prodigio dell’ospedale costruito in dieci giorni, la narratio di un evento sconvolgente ma tutto sommato lontano. Fedeli alla filosofia NIMBY, not in my backyard, ‘non nel mio cortile’, i media “nostrani” hanno, a mio avviso, imbastito una comunicazione a tinte forti, complice il fatto che si trattava comunque di un avvenimento remoto.

Ovviamente, di pari passo con questa cornice granduignolesca, non sono stati pochi i casi di razzismo contro i “cinesi” (tra virgolette perché ne hanno fatto le spese, quasi indistintamente, tutti coloro con fattezze orientali: il razzismo non va mai troppo per il sottile), individuati come veri e propri untori del contagio. Poco è importato a una bella fetta dell’opinione pubblica che in Italia esistano comunità estese di cinesi di seconda e terza generazione, nati e cresciuti in Italia, che, come ha chiosato un alunno di seconda media da me incontrato in una scuola fiorentina, “hanno visto la Cina solo su Google Maps”. Come ha notato sempre lo stesso ragazzo, identificare gli orientali come untori è servito per rendere riconoscibili e quindi isolabili i supposti vettori del contagio, rassicurando allo stesso tempo tutti gli altri: fintantoché ci si fosse tenuti lontani dai “cinesi”, non sarebbe potuto succedere nulla di male. Si rilevi, in questa fase, l’uso reiterato del termine untore, con chiari riferimenti alla peste, anche se tra le due malattie non esiste alcun nesso. Vale la pena anche di ricordare che nella definizione da vocabolario di untore è originariamente contenuta l’idea che l’azione di contagio venisse compiuta volontariamente: questo, di certo, non ha aiutato una trattazione “distesa” dell’argomento.

Il secondo capitolo è iniziato quando, nella terza decade di febbraio 2020, la malattia è arrivata davvero in Italia (tralasciando quindi il caso di fine gennaio 2020 dei due turisti cinesi ammalatisi e messi in quarantena a Roma) con i focolai del Nord Italia, per l’esattezza in Lombardia e Veneto. Per alcuni giorni, i mezzi di comunicazione di massa, soprattutto quotidiani e televisione, si sono scatenati in una sorta di vero e proprio sabba incontrollato a chi, francamente, la metteva giù più dura. I titoli delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani (appartenenti a vari schieramenti politici), fotografati dal giornalista Luigi D’Ambrosio il 22 febbraio 2020, a ridosso della scoperta dei casi italiani, erano: “Italia infetta. In Veneto il primo morto di coronavirus”; “Virus, il Nord nella paura”; “Contagi e morte, il morbo è tra noi”; “Vade retro virus. Primo morto: un 77enne a Padova”; “Avanza il virus, Nord in quarantena”. Ovviamente, nessuna di queste è una fake news tout court, quanto piuttosto il prodotto di una precisa scelta di “cornice narrativa” nella quale, per esempio, si è tralasciato di accennare al fatto che il defunto non era esattamente “morto di coronavirus”, dato che soffriva di patologie pregresse, o che la quarantena non riguardava certo tutto il Nord Italia, ma due zone circoscritte.

I mezzi di comunicazione di massa, in quei giorni, hanno contribuito a definire il tono della conversazione pubblica. E non solo le “persone comuni” sui social hanno iniziato ad alimentare il fuoco della paranoia collettiva con contatori di defunti “di coronavirus” (salvo poi scoprire che praticamente nessuno, in Italia, era morto per le conseguenze esclusive dell’infezione, quanto piuttosto per quadri di comorbosità o comorbilità – cioè di coesistenza di più patologie – piuttosto complessi), con ipotesi di complotto (“Non ci stanno dicendo tutto”, “La realtà è ben più grave”), con uscite xenofobe solo in parte giustificate dal sacrosanto e umanissimo timore di ammalarsi; anche numerosi esperti hanno ceduto alla tentazione di richiamare su di sé l’attenzione con dichiarazioni non sempre condivisibili e in più di un caso sopra le righe, talvolta cadendo anche in contraddizione con sé stessi a distanza di pochi giorni, come se una delle caratteristiche di questo presente iperconnesso e ipercomplesso, come lo definisce per esempio Piero Dominici, non fosse quella di rendere impossibile la rimozione delle dichiarazioni fatte in passato. E così, basta fare una ricerca veloce su Google per accorgersi di come anche nomi di primissimo piano abbiano prima minimizzato, poi dichiarato che la situazione era molto grave, poi siano tornati a chiedere un abbassamento dei toni da parte dei media; toni che, in molti casi, avevano contribuito essi stessi a innalzare.

Dunque, sono seguiti alcuni giorni di psicosi generalizzata, in cui gli abitanti di molte zone l’Italia, spaventati e disorientati, hanno fatto razzia di mascherine, gel disinfettanti, generi alimentari, come in attesa dell’Armageddon...

