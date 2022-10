Tu che lavori a distanza, come ti invidio

Li abbiamo conosciuti - e guardati con particolare ammirazione - durante la pandemia. Ma continuano a suscitare in noi un certo desiderio di emulazione anche adesso, alimentato a tradimento dalla promozione mediatica e dalle nostre bacheche social: spiagge incontaminate e pc portatile appoggiato sulla sdraio, finestre aperte su panorami mozzafiato e tazza di the caldo fumante che spicca sulla scrivania accanto al tablet.

Sono i cosiddetti “nomadi digitali”, quel “network state” di popolazione trasversale agli stati e alle culture che si riconosce come ideologicamente allineato e geograficamente decentralizzato. Insomma, per dirla in parole più semplici, quei fortunati che svolgono lavori mobili e che possono permettersi, con un budget variabile ma non esagerato, di lavorare ovunque, scegliendo il luogo e lo scenario che più li ispira e che più preferiscono, puntando a slegarsi da quella sottoscrizione automatica che ci incolla a un luogo per la pura coincidenza della nascita. Una visione utopica del mondo del lavoro ritagliato su misura delle proprie inclinazioni ed esigenze, che si è concretizzato in un bacino di visionari digitali dallo stile inconfondibile - e invidiabile. Ma sono davvero così fortunati?

Prima della pandemia, lo stereotipo più popolare avrebbe descritto questo tipo di professionisti come sregolati millennial con un anomalo rapporto con le istituzioni nazionali e statali, fuggiti dalle grinfie delle quotidiane mortificanti abitudini legate al tragitto casa-ufficio-casa per lavorare invece in qualche trendy café vista mare, condizionati da una nuova piramide dei bisogni di Maslow dove la qualità della connessione wi-fi è bisogno primario. Un numero non esiguo di lavoratori, che si stima nel 2035 raggiungerà il miliardo.

Se prima dell’esplosione della pandemia erano in pochi a lavorare da remoto (il 12% negli Stati Uniti, il 5% nel Regno Unito) e durante le quarantene molti sono stati costretti a tornare a casa per beneficiare dell’assistenza sanitaria nazionale, post pandemia questo stile di vita è rinato con nuovo impeto, orientandosi in maniera sempre più decisa a diventare una delle principali forme di lavoro da considerare per il futuro , dimostrando che quella del lavoro a distanza è un’opzione per molti più lavori – e lavoratori – di quanto di pensasse. Anzi, paesi come Le Barbados, l’Estonia e il Portogallo hanno incoraggiato questa tendenza prevedendo visti specifici per i lavoratori a distanza che volessero ricollocarsi sul loro territorio. Ma il trend fa pensare che la direzione presa sia ancor più decisa e decisiva, diretta verso il trasferimento dello Stato-nazione su cloud e il venir meno dell’istituzione statale stessa e di quegli strumenti fino ad oggi dati per consolidati, come la cittadinanza, i passaporti e le tasse. Obiettivo: rimuovere i confini geografici in quanto barriera all’espressione di uguali opportunità per tutti e tutte e di uguali libertà. È tutto così facile e roseo?

In realtà l’idea di un’apolidia digitale è piena di complicanze quotidiane, in special modo per lo stereotipo del giovane bianco occidentale che i media tendono a perpetuare: gli appartamenti subaffittati, la necessità di avere un indirizzo di residenza permanente e i garbugli per l’ottenimento dei visti o per avere adeguate coperture sanitarie sono solo alcune delle difficoltà e delle contraddizioni che emergono.

I nomadi digitali incrociano i sentieri di turisti e backpackers, pur non essendolo. Scelgono la libertà, anche se non è sempre chiaro come essa si esprima e si configuri: libertà di lavorare ovunque si desideri, libertà imprenditoriale, libertà di avere il controllo sulla propria vita e sulle proprie scelte, di far riferimento a un’economia dell’accesso e non del possesso, scegliendo uno stile di vita, non uno stile di lavoro. Ma le sfide per renderlo sostenibile sono principalmente di ordine pratico: le assicurazioni sanitarie per i viaggiatori solitamente coprono un massimo di 30 giorni, che per chi intraprende scelte di vita/lavoro di durata maggiore non funzionano; la burocrazia di ciascun Paese è poi un coacervo di regole diverse tra le quali doversi orientare, tenendo in considerazione le singole politiche dell’immigrazione; la questione degli stipendi non è da meno, perché incrocia problematiche etiche legate al tipo di salario ottenuto e al luogo in cui quel salario lo si è guadagnato (e qui torna in campo anche il problema delle tasse, oltre a quello di ricevere magari un salario newyorkese pur vivendo – e spendendolo – a Bali).