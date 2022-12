Natale è tempo di Pace

In Ucraina, in Europa e nel mondo dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine europee di mobilitarsi per la pace, dal Natale cattolico e protestante al Natale ortodosso.

Per il cessate il fuoco e per il negoziato. Chiediamo la convocazione di una conferenza di pace per costruire la sicurezza condivisa in Europa.

Solidarietà con la popolazione ucraina e con le vittime di tutte le guerre e di tutte le repressioni e discriminazioni.

La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno!

