Madrid: allarme rosso per il clima

“Ho partecipato a questi negoziati sul clima da quando sono iniziati nel 1991. Ma non ho mai visto la disconnessione quasi totale che abbiamo visto qui alla COP25 di Madrid tra ciò che la scienza richiede e ciò che i negoziati sul clima stanno offrendo in termini significativi“. Questa la dichiarazione di Alden Meyer, direttore della strategia e della politica di UCS, Unione degli Scienziati Preoccupati per il futuro al termine delle estenuanti trattative durate due settimane, e conclusasi domenica 15 dicembre con un sostanziale nulla di fatto.

Gli atti finali della conferenza sul clima hanno visto due tempi supplementari, a indicare lo sforzo, che comunque ha avuto luogo, di raggiungere un accordo che consentisse di raggiungere l’obbiettivo prefissato. Si tratta di scongiurare l’aumento -previsto di 1,5 gradi centigradi, nell’ipotesi miglioe, e di 2 gradi nella peggiore, delle temperaturemedia globale. Un aumento norme, che porterebbe a eventi climatici catastrofici, fra cui l’innalzarsi del livello dei mari tale da sommergere interi arcipelaghi e zone costiere, a mandare in crisi totale la pesca, e sul piano sociale ed economico a centinaia di milioni di profughi e a un vero cataclisma globale.

Il documento ufficiale delle Nazioni unite, emesso dall’Ipcc , l’organo intergovernativo incaricato di valutare le conseguenze del riscaldamento globale, non lascia spazio a dubbi. Benchè il corposo rapporto possa essere difficile da affrontare per i non addetti ai lavori, le sintesi e i sommari che vi sono presenti permettono a chiunque di verificare che gli allarmi lanciati prima dagli scienziati, e poi ripresi in tutto il Pianeta grazie ai Fridays for future lanciati dalla giovane Greta Thurnberg sono pienamente fondati.

La minaccia non solo è confermata, ma si è anzi aggravata, da quando gli studi hanno evidenziato che lo scioglimento delle calotte polari in corso accelererà il processo.

