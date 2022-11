Macedonia del Nord: O2 Inicijativa, attivismo e ambiente

Ci può presentare il lavoro di O2 Inicijativa?

Abbiamo iniziato come organizzazione civica informale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali. All'inizio ci siamo concentrati sull'inquinamento atmosferico, ma presto ci siamo resi conto che per affrontare il degrado ambientale dovevamo lavorare anche sulla protezione del suolo, dell'acqua e della natura.

Abbiamo iniziato con l'inquinamento atmosferico perché tutti possiamo renderci conto di quello che respiriamo: quando si pulisce il balcone o il cortile, si vede come tutto sia annerito. Abbiamo consultato alcuni medici che ci hanno mostrato le statistiche che dimostrano come i problemi di salute, come il cancro o i problemi respiratori, siano peggiorati negli ultimi due anni. La notizia allarmante è che non solo i problemi di salute stanno aumentando, ma anche che sempre più giovani soffrono di questo tipo di malattie. È quindi evidente che l'inquinamento atmosferico ha un impatto negativo sulla qualità della vita delle persone che abitano qui.

O2 Inicijativa è un gruppo di attivisti piccolo ma molto attivo. Ognuno di noi contribuisce in modo diverso, a seconda del proprio background professionale e delle competenze che possiede: ad esempio, io sono una giornalista e mi occupo dei rapporti con i media, ma ci sono anche persone con un background in biologia, ecologia o informatica.

A un certo punto abbiamo deciso di diventare un'organizzazione ufficiale, perché pensavamo che questo ci avrebbe aiutato a guadagnare fiducia e a diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini che volevano segnalare o denunciare illeciti ambientali. Siamo volontari e ci finanziamo le nostre attività da soli: non abbiamo mai ricevuto fondi da organizzazioni nazionali o internazionali.

Quali sono le principali fonti di inquinamento atmosferico nella Macedonia settentrionale?

Le industrie, che hanno sede soprattutto nelle città più grandi, sono le principali responsabili dell'inquinamento atmosferico. Esistono protocolli e standard che dovrebbero seguire per ridurre il loro impatto ambientale, ma nessuno li controlla davvero perché non ci sono abbastanza ispettori ambientali.

Le altre fonti principali sono il riscaldamento privato, da un lato - poiché un gran numero di persone che non possono permettersi l'elettricità bruciano legna o addirittura plastica - e il traffico, dall'altro. Il problema del traffico è legato al fatto che i governi precedenti hanno permesso l'importazione di veicoli vecchi, come le auto Euro 1, che non possono più circolare nella maggior parte dei paesi europei perché altamente inquinanti...

Segue su Balcanicaucaso.org