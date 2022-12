Intervista alla Professoressa Daniela Buffoni, Presidente di Docenti Senza Frontiere.

Intervista alla Professoressa Daniela Buffoni, Presidente di Docenti Senza Frontiere. Una realtà educativa e di impegno sociale da sostenere.

Di Laura Tussi da Mosaico di pace

Docenti Senza Frontiere (DSF) un'organizzazione molto creativa e proficua nei contenuti che propone. Quali sono i vostri intenti, le vostre proposte e soprattutto la vostra mission?

DSF è un’Associazione formata da docenti che, all'interno di un patto educativo con le famiglie, intendono impegnarsi a favore del diritto all'istruzione e all'educazione in ambito locale e internazionale. Raccoglie anche la partecipazione e l'adesione di tutti coloro che credono nella scuola e nell'apprendimento permanente come strumenti per affrontare con ottica globale i cambiamenti attuali e per imparare a vivere insieme. DSF nasce dalla riflessione sull’incisività educativa dei progetti di cooperazione internazionale e ne sostiene l’integrazione nei curricoli disciplinari per promuovere competenze di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG). E' un’associazione indipendente e apartitica, senza fini di lucro che si propone di sostenere il cambiamento sociale attraverso il riconoscimento professionale dei docenti e del ruolo della scuola come motore trasformativo della società, riconoscendosi nel pensiero pedagogico di Paulo Freire. La mission di DSF è sintetizzata dal suo motto: “Costruire conoscenza con la solidarietà”. COSTRUIRE : DSF sostiene un sapere costruito e non semplicemente trasmesso, un'idea di alunno come parte attiva del processo di apprendimento, “testa ben fatta” e non “testa ben piena”. CONOSCENZA: DSF promuove un sapere contestualizzato, che ha un senso, che serve per stare al mondo e per incidere in modo competente, autonomo e responsabile nel contesto sociale globalizzato.CON LA SOLIDARIETÀ: DSF implementa un sapere conseguito con il “fare insieme”: lavorare per progetti di solidarietà internazionale, attraverso un approccio transdisciplinare.

Quali campagne conduce e porta avanti con impegno DSF?

Dsf è costantemente impegnata nel supportare il diritto all'istruzione in ambito locale e internazionale, anche attraverso l'attivazione di borse di studio. Stiamo collaborando con scuole e agenzie educative per supportare il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 nella consapevolezza che l'educazione alla sostenibilità e alla partecipazione “sostenibile” ha bisogno di una cultura che la fondi per costruire un nuovo rapporto tra locale e globale. DSF promuove fin dalla sua nascita la campagna per l'adozione nelle scuole di quaderni neutri, cioè privi di pubblicità, solidali perché grazie alla loro adozione si rende possibile l'attuazione di progetti idi cooperazione internazionale in difesa del diritto all'istruzione e etici in quanto contribuiscono a trasmettere la complessità e l'interdipendenza delle sfide globali per poter agire consapevolmente nella vita quotidiana come cittadini attivi. I quaderni sono strumento che promuove processi educativi trasversali: l'obiettivo etico e solidale diventa elemento facilitante la continuità tra gradi diversi del percorso scolastico, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. Gli studenti dei licei artistici per poter realizzare le copertine dei quaderni indagano la dimensione globale dei problemi attuali utilizzando le competenze disciplinari conseguite e sperimentano così un sapere agito. I quaderni inoltre contribuiscono a consolidare alleanza educativa tra scuola e famiglie, coinvolgendo tutti coloro che a vario titolo hanno a cuore l'istruzione, credono nella solidarietà e si impegnano per ridare significato alla scuola come agenzia di cambiamento sociale.

Come è possibile aderire a DSF?

L'adesione alla campagna è online su shop.docentisenzafrontiere.org/soci...

L'intervista segue a pagamento su Mosaicodipace.it