Hanno preso d’assalto il palazzo

Due anni dopo ci risiamo, questa volta a Brasilia. Anche qui, come il 6 gennaio 2021 a Washington, gli ultrà di un presidente perdente hanno preso d’assalto il palazzo. Qui, si tratta dei tifosi di Bolsonaro, là si trattava dei fans di Trump. In entrambi i casi, non hanno accettato l’esito del voto. In entrambi i casi non è questa la parte davvero grave di quello che è accaduto e sta accadendo.

La “scarsa democrazia” nella violenza dei tifosi che rifiutano il risultato e prendono d’assalto il nemico è solo la coda del problema. E’ l’effetto, non la causa. La semplice condanna di quanto è accaduto – e sta accadendo – non serve a nulla. Somiglia molto allo scandalizzato e ipocrita indignarsi che, ogni volta, si leva quando allo stadio i tifosi si accoltellano o lanciano insulti razzisti ad un giocatore.

La gravità di quel che accade a Brasilia è nella prova di come la democrazia stia morendo. Cerchiamo di capire: l’attacco avviene perché i fan di Bolsonaro vedono nel loro leader l’uomo della provvidenza, capace di risolvere tutti i problemi e ogni loro male. Esattamente come era per i supporter di Trump. E l’assalto è contro un uomo, Lula, che viene visto dai suoi esattamente nello stesso modo. E’ un mondo speculare, fatto di personalismi, non di progetti politici. Lo scontro non è tanto fra due modi di immaginare il futuro. E’ fra due persone ritenute in grado di gestire – su delega – il presente.

Gli elettori non chiedono un progetto di società, di vita, di futuro. No: vogliono risposte immediate ai problemi spiccioli. E’ la necessità che li guida o quella che ritengono tale e seguono chi sembra offrire risposte immediate. Siamo sinceri e antipatici: ma davvero un uomo dell’età di Lula può rappresentare un progetto politico, un’idea di futuro? Davvero non c’erano, nella sinistra brasiliana, più donne e più uomini in grado di raccogliere l’eredità di un’idea e portarla avanti?

Nelle democrazie attuali, il meccanismo che porta al governo Lula è il medesimo di chiunque altro. E’ un meccanismo che si basa sul personalismo, sul carisma, sulla capacità individuale di rispondere ora, subito, alle necessità.

Non sono in gioco “valori collettivi”, come lo stato sociale, i diritti umani, la distribuzione della ricchezza, il lavoro dignitoso. In gioco c’è l’occupazione per delega del potere, in cambio della promessa di risolvere i problemi.

E’ un modo di usare la democrazia utile a creare nuove e più forti caste, altre e ulteriori rotture sociali. La democrazia non ha bisogno di vertici e di ricchezze smisurate in mano di pochi. L’unico modo conosciuto per nutrire e mantenere la democrazia è vivere “in orizzontale”, senza classi forti e dominati, ma con gruppi dirigenti che si formano e disfano sulla base dell’indicazione popolare. La democrazia è un arcipelago, fatto di isole che si collegano, senza dominio di alcune sulle altre.

Lo scontro fra Bolsonaro e Lula è l’ennesima prova di come la democrazia venga uccisa nel Mondo dagli interessi “di sistema”. Quel sistema che ama la finanza, “gli stati sovrani”, gli “interessi nazionali” e la democrazia delegata, che ha la massima espressione in quella forma di monarchia scimmiottata che è il presidenzialismo. Se ci fermiamo alla condanna degli assalti, non andiamo da alcuna parte. Quello che dobbiamo condannare è la poca voglia di democrazia che ognuno di noi coltiva, in silenzio, nella propria pancia.