Fairbourne, il villaggio che rischia di essere inghiottito dal mare

Da anni mi occupo di relocation: accompagno cioè persone straniere nel loro processo di insediamento sul territorio, supportandole nell’ottenimento dei documenti necessari, nella ricerca della casa, nell’attivazione di tutti quei servizi che, da residente, dai troppo spesso per scontato. Non sono i migranti di cui siamo abituati a sentir parlare: sono lavoratori altamente specializzati, generalmente accompagnati dalle famiglie, da un’azienda alle spalle che ne stima e valorizza il lavoro e da un regolare visto d’ingresso. Niente a che vedere quindi con quella relocation che riguarda i richiedenti protezione internazionale e che, pure se su altri fronti, doveva rappresentare “ un fermo impegno per la solidarietà tra gli Stati membri ”, salvo poi fallire miseramente nei numeri e nei fatti. E niente a che vedere neanche con un’altra relocation, se vogliamo ancor meno nota, ma sicuramente più tragica delle precedenti.

Siamo in Galles, nel villaggio di Fairbourne, poche case costruite a scopo turistico su un pianoro alluvionale, un centinaio di anni fa: una scelta che in questi anni ha reso questo posto mèta apprezzata da vacanzieri in cerca di natura poco antropizzata. Un luogo che però rischia di scomparire per sempre, non per scelta dei suoi abitanti ma per cause legate all’innalzamento del livello del mare, conseguente ai cambiamenti climatici che sempre più spesso, e geograficamente senza distinzioni, fanno sentire i loro effetti.

Una minaccia che il governo del Galles ha definito “insormontabile”, intimando una “disattivazione” (a volte c’è da chiedersi se siamo davvero consapevoli delle parole asettiche e crudeli che usiamo…) del villaggio entro il 2045 e un definitivo abbandono entro il 2055 , anno in cui le difese costiere, erette a protezione del villaggio dalle mareggiate, diventeranno economicamente non redditizie e il rischio per la vita nel paese aumenterà.

Natural Resources Wales , principale ente di riferimento per il Governo del Galles sui temi dell’ambiente e delle risorse naturali, inquadra uno scenario inquietante: un necessario, lento ma costante ritiro delle persone dalla costa verso l’interno, rimuovendo gradualmente tutto il villaggio e le sue infrastrutture – quelle strade e quei servizi che contribuiscono a fare di un luogo una comunità. Tradotto: la resa delle proprie vite al mare, il sacrificio di un borgo al cambiamento climatico .

Come è facile immaginare, sono affermazioni che hanno provocato un inasprimento delle relazioni tra il migliaio di abitanti di Fairbourne e il consiglio della contea di Gwynedd, generando a cascata una serie di reazioni allarmate e di comprensibili preoccupazioni per l’economia della zona. Uno scetticismo istintivo dilaga: chi vorrebbe mai credere che la propria casa, la propria attività, i ricordi e gli investimenti pensati al futuro siano in pericolo di essere entro pochi anni inghiottiti dal mare? Negare è la difesa più naturale, logica, quella che non vuole guardare in faccia la realtà e che non si capacita che stia succedendo proprio lì, proprio a noi. È impossibile. I cicli delle maree e gli eventi atmosferici che si stanno sviluppando negli ultimi anni hanno un grado di imprevedibilità maggiore rispetto a un tempo, perché purtroppo vengono ancora interpretati da modelli di previsione meteorologica costruiti in decenni di studi e osservazioni che ora non sembrano più riuscire ad anticipare le informazioni con la stessa certezza di un tempo.