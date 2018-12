Così mia madre ha incontrato il Centrafrica

Dieci giorni per far conoscere ai miei genitori il meglio della Repubblica Centrafricana. Dieci giorni perché mamma potesse, nel suo primo contatto con questo continente, innamorarsi e cogliere il bene e il bello racchiusi nel cuore di questo popolo. Una grande sfida in un paese dimenticato o conosciuto solo per i massacri e gli scandali.

L’impatto all’uscita dall’aeroporto di Bangui è duro per chi per la prima volta si trova catapultato dall’ordine frenetico del nordest d’Italia al brulicare di persone e mezzi di qualsiasi tipo che percorrono le strade, creandosi un proprio tragitto tra buche, canali e ostacoli. Tutto all’inizio costa fatica e fa paura. Lo stato vetusto e decadente di alcune strutture che abbiamo visitato, mette tristezza e l’impatto con la povertà non è facile.

Un po’ alla volta, come la goccia che scava la pietra, gli incontri cominciano a scaldare il cuore, a sorprendere, a mettere a proprio agio, a lasciare senza parole davanti a regali inaspettati fatti da gente semplice. Ed ecco l’accoglienza premurosa delle sorelle di Bangui; la serata alla nunziatura apostolica con una panoramica sul “paesaggio ecclesiale” e la conoscenza di cari amici; l’invito della grande famiglia di Samson; la fraternità di Dieubeni e dei preti coreani nella bellezza di Boyali e Boali con la laguna formata dalla diga e le cascate impetuose che alimentano le due centrali idroelettriche; il caffè offerto dal catechista tra capanne di terra.

E ancora la testimonianza gioiosa della comunità cristiana e comboniana di Fatima che, con fede, continua a sognare e resistere; la mattinata a chiacchierare e preparare marmellata di pompelmi; l’immersione nella pace della foresta e la scoperta del magnifico lavoro dei laici comboniani a fianco dei pigmei e della gente di Mongoumba; il momento intenso e ricco di condivisione con i giovani della parrocchia di Fatima, che sono sbarcati a casa nostra con regali e pentole di cibo succulento; la visita alla famiglia di un amico in difficoltà economiche, che ha testimoniato della caparbietà della vita; la domenica da una coppia che ci ha insegnato il tipico gioco del kissoro, offerto il pranzo e condiviso la loro storia; le visite di amici e vicini che, fino al tramonto, sono arrivati per salutare o portare piccoli e grandi regali.

Questi i tasselli che hanno portato mamma da una stretta di mano preoccupata e silenziosa per la mancanza di una lingua comune a grandi e teneri abbracci accompagnati da auguri in italiano. Sicura ormai che, al di là della mia traduzione, una comprensione più profonda e non verbale è possibile.

Non sono riuscita a far conoscere tutte le persone che amo e stimo, non ho mostrato nulla di quello che ho fatto o faccio, ma gli occhi e il cuore di mamma dicevano che aveva superato il fastidio della confusione o del caldo afoso. Esprimevano invece la tenerezza e la gratitudine «per le tante persone buone e generose incontrate e che, nonostante le difficoltà della vita, sanno accogliere e donare a piene mani».

Il più grande regalo di questa terra e di questa missione. E con questo regalo Tatalita si congeda, nella speranza di aver contribuito a far comprendere che cosa significa essere missionari oggi.

Elianna Baldi da Nigrizia.it