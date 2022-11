Quel tempo rubato per la poesia

Ho intervistato Raffaella Zambuto, una professoressa di letteratura al liceo classico di Macerata che, come un’eroina dei nostri giorni, utilizza, quando il tempo glielo concede, dieci minuti di lezione per leggere ai suoi alunni delle poesie di qualche poeta vivente che, per forza di cose, di tempo e di tanti altri fattori, non rientra nel programma scolastico.

L’operato di Raffaella è una semina preziosa che non ha stagioni perché ogni giorno è il periodo giusto per piantare questa gamma di semi. Il suo lavoro - come lo svolge - è una goccia di un’onda anomala che ancora non si vede, di un movimento in grembo che partorirà un cambiamento, oggi immaginato soltanto da una minoranza.

“Io ho frequentato il liceo classico”, racconta, “che è la stessa scuola dove sto insegnando adesso”. L’intervistata si ritrova dunque a insegnare dalle cattedre da dove è stata formata. Una posizione, quest’ultima, che ogni tanto abbandona per camminare fra i banchi e leggere, al di là di qualsiasi programma ministeriale, qualche poesia scelta di sentimento la mattina stessa prima di uscire dalla porta di casa sua: “la mattina prendo qualche libro di poesia da portare ai miei ragazzi”, racconta, “senza tanto rifletterci, prendo quello che sento: mi lascio ispirare.”

Dopo essersi laureata in lettere classiche, Raffaella inizia a insegnare nel 2006: “ho sempre amato la letteratura e la magia della parola”. Una scelta, quella di fare la professoressa, spiega, “che è stata una conseguenza ma che si è rivelata una delle decisioni più belle della mia vita”, e rivela: “questo lavoro mi concede un grandissimo privilegio perché frequento quotidianamente sia i grandi autori sia, allo stesso tempo, i miei ragazzi”, i quali, quest’ultimi, sottolinea, “sono una risorsa altrettanto preziosa”.

Queste due fonti, autori e studenti, sono due prese dove la professoressa di Macerata si attacca per attingere la forza necessaria per fare questo mestiere con passione e dedizione. Così, nel passato e nel presente, la giovane donna trova l’energia per insegnare una materia considerata, nella nostra società, inutile e, non di meno, alla stregua.

“Insegnare letteratura è un compito che non ha a che vedere solo con la didattica”, dice, “ma anche con l’essere umano nella sua essenza più profonda e quindi”, spiega con fermezza, “fare amare la letteratura ai giovani è possibile quando si riesce a riportare tutto alla sua essenza più umana: più vicina al nostro spirito.”

“Come possiamo”, continua a parlare con sentimento, “non riconoscerci in esperienze di vita che alla fine sono la trama, il filo sapiente che realizza ogni racconto della letteratura”. E chiarisce, consapevole di quello che sta esprimendo: “perché la letteratura è fatta di pelle, di carne, di sangue, di occhi, di cuori che palpitano.”

Non poteva spiegare meglio l’importanza della letteratura la professoressa Zambuto, la quale sostiene, appunto, che tutto il brodo esistenziale versato nel piatto di questa materia è un alimento necessario per i giovani, per ogni giovane. “La letteratura diventa un alfabeto di cui non possiamo fare a meno”, precisa, “è un patrimonio che ci comprende, tutti” e conclude: “che ci aiuta a comprendere il nostro stare al mondo”.

La poesia, questo angolo polveroso della letteratura, dagli studenti è tenuta alla larga perché per loro, come testimonia la professoressa maceratese, “è qualcosa che rientra nel programma didattico”, più precisamente: “la poesia per gli studenti significa verifiche, valutazioni, voti.”

Questa visione, ormai radicata verità nella mente degli studenti, sostiene «la nostra» intervistata parlando adesso di poesia, “è il grande scoglio da superare”.

Raffaella sa nuotare e, su questo scoglio che argina tanta bellezza, ha imparato a salire, ad alzare le braccia e a tuffarsi verso il largo. E lì, dove l’acqua è più blu, dove le correnti la ripulisco pulendo dogmi e canoni, Raffaella resta a galla senza affondare nella sabbia comune. Come? Rubando un po’ di tempo al programma per consegnarlo alla poesia. Ecco che, rivoluzionaria dei nostri tempi, lei riesce ad affascinare i suoi alunni leggendo per dieci minuti, appunto, una o due poesie di autori viventi, stupendo gli alunni del fatto che chi ha scritto quei versi è, in un modo o in un altro, simile a loro. Con qualche anno di differenza, certo, ma anche loro come loro, figli di questa epoca.

Nessuna spiegazione, nessuna convenzione, solo una solenne attenzione da parte di tutta la classe mentre, facendosi spazio con i piedi fra gli zaini, Raffaella legge dei versi scelti dopo colazione, poco prima di salire in auto. “Posso farlo solamente”, parlando di questo «breve tempo rubato» al programma, “quando ho due ore attaccate con una classe”, racconta e poi spiega, “rinunciamo alla pausa per leggere qualcosa di bello”. E questo non è soltanto fare lezione, ma insegnare: ovverosia fascinare.

Perché insegnare è prima di ogni altra cosa un’azione emotiva. Platone diceva che l’insegnamento è qualcosa di erotico perché un insegnante deve essere capace di aprire il cuore di chi lo sta ascoltando per far entrare lì, in primo luogo, le parole che va insegnando. Poi, una volta entrate in un cuore, saranno loro stesse a salire anche nella testa.

Ed è proprio grazie a questa passione con cui Raffaella Zambuto affascina i suoi studenti che, rubando del tempo al canone per ridarlo alla poesia, qualche studente, dopo essere stato emozionato dalla prof, va a comprarsi il libro del poeta o della poetessa che lei stessa ha scelto di leggere quella mattina.