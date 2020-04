TUKO PAMOJA – SIAMO INSIEME

L’epidemia di Covid 19 sta creando In Kenya un’emergenza sanitaria ed alimentare. Alla limitata disponibilità di acqua pulita si aggiunge la difficoltà di reperimento di saponi, disinfettanti e mascherine.

Inoltre molte famiglie vivono di piccoli commerci e lavori a giornata che le restrizioni causate dall’epidemia di Covid-19 hanno diminuito drasticamente o bloccato del tutto.

Il Saint Martin CSA, L’Arche Kenya e Talitha Kum si stanno mobilitando per aiutare 230 famiglie che vivono situazioni di particolare necessità. Fondazione Fontana Onlus è al loro fianco per trovare le risorse per alleviare gli effetti dell'emergenza sui più poveri e vulnerabili

CONTRIBUISCI ANCHE TU!

Per donare:

– con bonifico: Banca Popolare Etica IBAN IT18S0501812101000011033263, intestato a Fondazione Fontana Onlus causale: TUKO PAMOJA – Emergenza Covid-19 in Kenya.

– con Paypal cliccando a questo link