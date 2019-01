Verso una comune umanità (2)

- Occorre creare una coscienza dei profondi cambiamenti in atto, per ottenere una solidarietà internazionale che riduca gli squilibri previsti.

- Occorre superare la logica del rapporto Progetto-finanziamento, per creare dei rapporti di chiaro partenariato sociale, e spingere per un autofinanziamento popolare, con trasparenza, e promuovendo l’incontro tra le culture.

- Il mondo delle ONG è una nebulosa dove spesso le risorse fornite dalla cooperazione internazionale hanno avuto il sopravvento sulle reali necessità dei ricettori di progetti, creando anche competizioni assurde, come quella su un progetto per i bambini denutriti del Togo contro quelli del Benin.

- Il concetto millenario di “Terra Madre” rimette la relazione dell’Uomo e della Terra come relazione di filiazione diretta, che elimina le interpolazioni del sistema, svincolando l’Uomo dalla Madre Terra per trasformarlo in consumatore ed oggetto di mercificazione.

- Il proposito è quello di introdurre un’Assemblea rappresentativa dei cittadini, parallelo a quello intergovernativo che attualmente forma l’Assemblea Generale. Agirebbe come sistema di vigilanza indipendente, come il Parlamento Europeo e quello Pan-Africano.

- E’ altrettanto urgente un ritorno alla natura ed alle sue leggi, per riportarci alla vita ed ai suoi veri valori e distruggere la crescente convinzione che non ci sono alternative.

- Occorre denunciare con la massima urgenza la pedagogia della disumanizzazione, che si sta creando come fosse un fatto naturale. I giovani vedono la povertà , le guerre e le speculazioni economiche come fatti naturali.

Continuiamo e terminiamo l ’approfondimento sul Convegno di Sezano con le ultime sei relazioni. Si tratta ovviamente di spunti su cui riflettere. Sono stimoli per incamminarsi o proseguire su una strada probabilmente lunga ma l’unica percorribile per immaginare – e realizzare – un mondo più umano.

