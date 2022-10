Rotta climatica: fuggire dall'acqua

Ripercorrendo il viaggio di Sulman, fuggito dal Pakistan nel 2018 a causa di violenze e inondazioni, Rotta climatica cerca di trovare quel filo rosso che unisce il movimento in crescita di milioni di migranti ambientali (tra 200 e 250milioni entro il 2050) e il riscaldamento globale, con le sue manifestazioni legate alla fusione dei ghiacci, all’innalzamento del livello del mare, alla desertificazione, ai fenomeni estremi.Rotta climatica è un podcast diffuso da Avvenire, prodotto da Sanbaradio con il contributo di Fondazione Caritro, Ecomuseo Valsugana, APT Valsugana Lagorai e la collaborazione di Centro Astalli di Trento. Gli autori: Andrea Genzone, educatore professionale e autore freelance esperto di temi sociali; Gabriele Bertacchini, naturalista, divulgatore ambientale e fondatore dell’azienda di comunicazione ambientale AmBios; Viola Ducati, una laurea in filosofia, si occupa di divulgazione e comunicazione ambientale.

Episodio 1: Fuggire dall'acqua

Punjab, nord est del Pakistan. È il 2018 quando la casa e i campi coltivati della famiglia di Sulman vengono distrutti dall’ennesima inondazione. Per questa e altre ragioni il ragazzo, poco più che ventenne, viene spinto dai genitori a partire verso l’Europa. Come molte altre storie di migrazione, quella di Sulman è legata ai cambiamenti climatici, anche se lui stesso non ne è pienamente consapevole.In questo episodio: gli eventi estremi; le difficoltà dell’agricoltura nell’affrontare la crisi climatica; i numeri di un movimento migratorio in crescita.