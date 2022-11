Povertà infantile: situazione drammatica in Est Europa e Asia centrale a causa di guerra e inflazione

I bambini stanno pagando il prezzo più alto della crisi economica causata dalla guerra in Ucraina. Nei paesi dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale – nei quali gli approvvigionamenti alimentari e di carburante, ma anche il commercio e il turismo, arrivano o passano dalla Federazione Russa o dall’Ucraina – le persone a rischio di finire in povertà sono 10 milioni in più rispetto alle previsioni pre-guerra. Tra loro, 4 milioni sono bambini.

È quanto rivela “L’impatto della guerra in Ucraina e della successiva recessione economica sulla povertà infantile in Europa Orientale e Asia Centrale”, lo studio realizzato da Unicef comparando i dati di 22 paesi nella regione (compreso il Kosovo) pubblicato nella Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà che si celebra ogni anno il 17 ottobre.

La popolazione dell’area è pari a 425 milioni di persone, di cui circa 105 milioni sono nella fascia 0-17 anni. Ma nonostante i bambini rappresentino il 25% del totale della popolazione, sono il 40% degli oltre 10 milioni di persone che finiranno in povertà a causa della guerra e della conseguente crisi economica.

«Oltre gli ovvi orrori della guerra, le conseguenze economiche del conflitto in Ucraina stanno avendo un impatto devastante sui bambini in Europa Orientale e in Asia Centrale. I bambini in tutta la regione sono stati travolti dalla terribile scia di questa guerra. Se non supportiamo adesso questi bambini e le loro famiglie, il forte aumento della povertà dei bambini si tradurrà quasi certamente in vite perse, apprendimento perso e futuro perso», ha detto Afshan Khan, direttore regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale.

Povertà infantile in Europa dell’Est e Asia centrale: la situazione precipita in Russia, Ucraina e Romania

I tre quarti dell’aumento totale del numero di bambini che finiranno in povertà a causa della guerra e della recessione sono in Russia: stiamo parlando di 2,8 milioni di bambini che vivranno in famiglie al di sotto della soglia di povertà (la popolazione totale è pari a 145 milioni di persone, di cui 30 milioni minorenni).

Secondo lo studio, nella Federazione Russa il 9,2% dei bambini potrebbe finire in povertà, contro il 4,8% degli adulti.

Gli altri paesi che registrano gli aumenti più alti sono l’Ucraina, con 400 mila bambini in più sotto la soglia di povertà (i bambini da 0 a 17 anni sono 7 milioni su una popolazione totale di circa 40 milioni di persone) e la Romania, con 110 mila...

Segue su Osservatoriodiritti.it