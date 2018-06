Osservatorio Romano Migrazioni: numeri, “vita reale” e l’invasione che non c’è

Gli stranieri a Roma e nel Lazio sono troppi, e in continuo aumento? Se si ascoltano i cittadini lamentarsi sui bar e negli autobus sembrerebbe di sì. Peccato che le ricerche e i numeri dicano tutt’altro. “La notizia è che non c’è alcuna invasione. I dati, infatti, non mostrano un grande cambiamento rispetto all’anno scorso, ma questo non viene detto”. Ad affermarlo, la ricercatrice del Centro Studi e Ricerche Idos , Ginevra Dimaio, introducendo il nuovo rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni, presentato a Roma il 7 giugno e giunto quest’anno alla sua XIII edizione . Uno studio in cui la situazione della Capitale e della regione diventano una sorta di laboratorio, “una lente d’ingrandimento che aiuta a leggere in maniera paradigmatica l’immigrazione a livello nazionale”. E che ci mostra ancora una volta come vi sia una percezione falsata del fenomeno, alimentata in primis dalla propaganda politica in perenne clima di campagna elettorale. “Si tratta di un tema importantissimo ma che purtroppo soffre di una pessima narrazione – ha detto Benedetto Coccia, rappresentante dell' Istituto di Studi Politici San Pio V (istituto che per il terzo anno consecutivo ha dato il suo apporto alla ricerca) – L’immigrazione è un fenomeno, e tutti i fenomeni, se non gestiti o mal governati, possono creare problemi. Ma non può essere definito, come spesso viene fatto, un problema di per sé”.

Vediamo così che nella regione gli stranieri sono 662.927 – il 51,9% dei quali donne – il 13,1% dei residenti in tutto il Paese. Tra il 2015 e il 2016 si registra un incremento di appena lo 0,4%,mentre la popolazione complessiva in Italia è diminuita dello 0,1% (“e di questo – dicono gli studiosi – forse dovremmo preoccuparci”). A questo andamento hanno contribuito diverse voci, tra cui i nuovi nati da genitori stranieri. “Questo significa che esiste una fetta di popolazione stabile che qui fa nascere i propri figli : 7300 nel corso del 2016, ovvero il 15,4% di tutti i bambini nati in regione” spiega Dimaio. L’altra voce rilevante sono i nuovi stranieri che si sono iscritti in anagrafe direttamente provenienti dall’estero: 30.600, quasi il 12% del totale delle iscrizioni che si sono avute in Italia. “Sono indice di una popolazione che continua a stabilizzarsi”. Roma è come sempre il fulcro: con 544.956 residenti stranieri a inizio 2017, la Città Metropolitana è la prima provincia per numero di immigrati, confermandosi così la capitale dell’immigrazione in Italia. Oltre la metà vengono dall’Europa e, tra questi, prevalgono i comunitari (78,5%); il secondo continente è l’Asia (26,2%), seguito da Africa (10,9%), America (8,6%) e Oceania. Per quanto riguarda gli Stati di provenienza, al primo posto si collocano i romeni (181mila, il 33,3% del totale), seguiti da filippini, bangladesi, cinesi, ucraini, polacchi, albanesi, peruviani, indiani (per la prima volta fra i primi dieci), egiziani.

Roma è anche la provincia in cui il numero di rifugiati e richiedenti asilo è in assoluto il più alto: sono 17.939, ovvero il 9,1% dei rifugiati e richiedenti asilo soggiornanti in Italia. E se spesso l’accoglienza per questa categoria di persone presenta grosse lacune, il report non manca di sottolineare pratiche positive come il sistema dello Sprar , i progetti di accoglienza diffusa attivati dai comuni su base volontaria. Il Lazio in particolare ne è stato protagonista, con una rete che rappresenta il 12% di quella nazionale, anche se restano comunque troppo pochi i comuni che hanno aperto le proprie porte ai migranti in questo senso: solo uno su otto. “Abbiamo un patrimonio edilizio immenso disponibile, e fuori dalla cinta di Roma c’è tutto un mondo che può beneficiare moltissimo dal sistema di accoglienza” ha commentato Vincenzo Lodovisi, vice Presidente di Anci Lazio. Lodovisi parla di “risorse umane che arricchiscono , in termini economici, culturali e di interscambio”, ricordando l’importanza di pianificare con, e non contro le comunità locali.