La Controfinanziaria 2023 di Sbilanciamoci!

Online la nuova “Controfinanziaria” di Sbilanciamoci!: l’analisi critica del Disegno di Legge di Bilancio 2023. Una contromanovra a saldo zero con 75 proposte – quasi 54 miliardi – per una politica economica diversa e per indirizzare la spesa pubblica verso un modello di sviluppo sostenibile e sociale.

Il nostro Rapporto 2023 – la cosiddetta “Controfinanziaria” – contiene la Legge di Bilancio che vorremmo: 75 proposte – quasi 54 miliardi, a saldo zero- per una politica economica diversa e per indirizzare la spesa pubblica verso un modello di sviluppo diverso, fondato sulla sostenibilità, i diritti, la giustizia sociale, la pace.

In alternativa ad una legge di bilancio che favorisce l’evasione fiscale e i privilegiati, aumenta le spese militari, fa crescere il lavoro precario e si appresta a smontare definitivamente il reddito di cittadinanza, Sbilanciamoci! scrive una finanziaria ispirata ad altre scelte: quelle della giustizia fiscale, del rafforzamento del welfare e dell’istruzione, della lotta alla povertà e alle diseguaglianze.

Le proposte di Sbilanciamoci! sono circostanziate e realizzabili e non causano altro debito pubblico.

La controfinanziaria e La scheda di sintesi

Clicca qui per rivedere la diretta della conferenza stampa