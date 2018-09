Il fenomeno migratorio e il differenziale paranoico

Nell’interessante libro “Nella mente del terrorista” incentrato sui motivi profondi che sono all’origine dell’odierna violenza islamista, che il nostro ex collega Omar Bellcini ha pubblicato con Einaudi lo scorso anno intervistando lo psicoanalista Luigi Zoja, possiamo trovare alcuni passaggi molto utili per inquadrare il fenomeno migratorio sempre più ostaggio di un “differenziale paranoico” sospeso tra una realtà statistica e una percezione irrealistica. Qualche esempio? “In Germania e in Svezia, l’immaginazione popolare ritiene che il numero di mussulmani presenti nei rispettivi paesi sia tre o quattro volte più alto del dato reale. In Polonia e Ungheria, sia arriva a 50 o addirittura 70 volte”. Per Zoja “è chiaramente un residuo paranoico” che tocca anche il Belpaese dove “Un sondaggio Ipsos-Mori del 2016 rivela che la percezione è di cinque volte superiore alla realtà. Si crede siano il 20%”. Se Per Zoja e Bellicini già con i dati relativi al 2016 ci muovevamo in “territori preoccupanti di paranoia collettiva” la situazione, secondo l’analisi “Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione” divulgata il 27 agosto dall’Istituto Cattaneo, sembra addirittura peggiorare facendo degli italiani il popolo europeo che ha la percezione più errata del reale peso dell’immigrazione.

L’Istituto Cattaneo in questo interessante lavoro di approfondimento ha analizzato i dati di Eurobarometro riguardanti la percezione dei cittadini sulla presenza di migranti in ciascuno degli Stati-membri dell’Unione Europea. La domanda rivolta agli intervistati era: “Per quanto ne sa Lei, qual è la percentuale di immigrati rispetto alla popolazione complessiva in Italia?”. All’Istituto Cattaneo precisano che “in questo sondaggio, per immigrati si intendono soltanto le persone nate fuori dai confini dell’Unione Europea e che attualmente risiedono legalmente nel nostro paese”, ma è verosimile pensare che il quadro sia valido anche per gli “irregolari” che nel 2017 in Italia erano circa 491mila, circa il 9,7% del totale della popolazione straniera residente. Il risultato non lascia dubbi: “In Europa gli italiani sono quelli che più sovrastimano il fenomeno immigrazione, infatti, molti italiani pensano che sia più alta la percentuale di immigrati presenti nel proprio Paese”. Questo scarto tra la percentuale di immigrati realmente presenti nel Paese, e quella stimata o percepita è del 25% anziché del 7% e determina anche quel “maggior livello di ostilità verso l’immigrazione e le minoranze religiose” di una parte degli italiani.

L’elaborazione dell’Istituto Cattaneo su dati Eurobarometro rileva anche una differenza piuttosto netta tra i residenti al nord e quelli al centro-sud: “Gli intervistati del nord Italia stimano un livello di immigrazione di circa il 20%, mentre nelle altre zone la percentuale di immigrati è indicata, in media, attorno al 26%, con uno scarto di 6 punti percentuali tra nord e sud”. Un dato ritenuto particolarmente significativo perché contrasta con la realtà della diffusione degli immigrati nelle regioni/zone italiane. La distanza tra il dato reale e quello stimato, infatti, è maggiore al sud dove la presenza di immigrati è inferiore al 5% della popolazione, al contrario, lo scarto tra realtà e percezione è più contenuto nelle regioni del nord, dove la percentuale di immigrati è più elevata e raggiunge circa il 10% della popolazione. Insomma, come hanno evidenziato anche Zoja e Bellicini "si ha più paura degli immigrati dove ce ne sono meno e quindi quando non li si conosce", e ne ha più paura “chi ha un livello culturale ed economico più basso” ed è più facilmente arruolabile in questa guerra tra poveri.

Fermo restando che anche la percezione di un problema è di per sé un problema, la capacità di analisi dell’italiano medio sembra preda di un analfabetismo funzionale sconfortante, frutto di diseguaglianze economiche sempre più eclatanti orientate da un’abile quanto irresponsabile scelta di comunicazione politica, forse incapace di occuparsi dei fatti e dei problemi reali del Paese. Il risultato è l’aumentare dei fenomeni di razzismo? Difficile a dirsi al momento senza dati statistici capaci di leggere l’enorme massa di informazioni che quotidianamente ci propongono gli organi di stampa. Tuttavia questa paranoia collettiva nei confronti dei migranti presenta numerose analogie con la cultura popolare contemporanea dove come ricorda Zoja “siamo esposti ad una bulimia di informazioni che non incoraggia l’analisi approfondita e la critica dei fatti” e spesso “agisce come un gigantesco moltiplicatore dei sospetti”. Il rapporto evidenzia bene come il preoccupante quadro politico sia talvolta agevolato anche dai mass-media dove “su questo argomento i dati a disposizione dell’opinione pubblica sono spesso frammentari e talvolta presentati in maniera partigiana, stiracchiandoli da una parte o dall’altra in base agli interessi dei partiti. Il che contribuisce spesso a proiettare un’immagine distorta della realtà del fenomeno migratorio in Italia, dove le percezioni contano più dei dati concreti”.

Un’arma di distrazione di massa che fa dimenticare il PIL, la disoccupazione, l’evasione fiscale, le mafie, l’inquinamento, la tutela ambientale, la fragilità idrogeologica di un territorio e delle sue infrastrutture, tutti problemi che dovrebbero avere la priorità non solo nell’agenda di governo, ma anche in quella mediatica a tutto vantaggio invece di politiche xenofobe e razziste che hanno effetti deleteri su un’opinione pubblica che sembra spesso impreparata quando non ben predisposta. Ecco allora che nascono casi come quello dell’imprenditrice Agitu Ideo Gudeta. Nata ad Addis Abeba, in Etiopia quando aveva 18 anni è venuta in Italia per studiare sociologia all’Università di Trento da dove è poi tornata nel suo paese. Nel 2010 è stata costretta a scappare perché aveva ricevuto minacce da parte del governo guidato dal Fronte di liberazione del Tigrè (Tplf), al potere dal 1991. In Trentino, nella valle dei Mocheni, dove è tornata, gestisce da anni un allevamento di capre e un caseificio di successo nato dall’idea di recuperare le razze caprine autoctone e valorizzare i terreni del demanio, abbandonati dagli allevatori locali nel corso degli ultimi decenni. Nelle scorse settimane, come ha ricordato in un tweet la giornalista Valentina Furlanetto qualcosa è cambiato per lei e “La capra felice”, la sua azienda: «Mi ha scritto la mia amica Agitu Ideo Gudeta. Ha ricevuto minacce di morte. È una sociologa che alleva capre e produce formaggi in Trentino da vent'anni. In vent'anni nessuno si era accorto che è nera. “Me ne ero dimenticata anch’io - mi ha detto - fino a oggi”».

Che fare quando anche una persona che non riceve aiuti ed è da decenni un'imprenditrice di successo si scopre "nera" agli occhi di chi si sente solo oggi legittimato dalla politica a dichiarare senza vergogna il proprio ridicolo razzismo, abboccando all'irreale minaccia dell'invasione dei migranti? Zoja nell’introduzione di Nella mente del terrorista si sofferma soprattutto sulla funzione del giornalismo, che dovrebbe anche aiutare l'opinione pubblica a formarsi una scala di gravità fra i pericoli che lo minacciano. Questo dovrebbe ricordarci che, per esempio, “Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, solo nel 2012 il numero dei morti per la cattiva qualità dell’aria ha superato in Italia le 83.000 unità”. Un dato incredibile e in costante crescita negli ultimi anni visto che nella sola Unione Europea nel 2015 per Legambiente se ne contavano 400.000 di decessi per “mal’aria” e per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno nel mondo la contabilità dei “caduti per inquinamento” sale a circa 3 milioni. “Dalle cifre - suggerisce Zoja - risulta chiaro che trascurare l’ambiente è un crimine ben più grave e più minaccioso. Ma questo metterebbe in discussione le abitudini quotidiane del consumatore sovrano”. Meglio quindi lasciarci distrarre dal differenziale paranoico che il fenomeno migratorio sembra catalizzare in modo emblematico e farci contagiare da “infezioni psichiche collettive”. Del resto prendersela con un rifugiato è più facile che fare autocritica sul proprio voto a favore di una gestione irresponsabile delle concessioni autostradali, anche se le conseguenze dei due “problemi” sono socialmente ed economicamente molto diverse.