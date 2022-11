Eko Forum Zenica: per un'aria più pulita in Bosnia Erzegovina

Dal 2008, quando è ripartita la produzione nelle acciaierie locali acquisite dalla multinazionale ArcelorMittal, la città di Zenica ha registrato livelli allarmanti di inquinamento atmosferico. In reazione al significativo peggioramento della qualità dell'aria, un gruppo di cittadini ha dato vita all'iniziativa civica Eko Forum. Abbiamo intervistato Samir Lemeš, presidente del direttivo dell'associazione.

Come è nata l'iniziativa Eko Forum?

Nel 2004 l'acciaieria locale di Zenica è stata acquisita dalla multinazionale dell'acciaio ArcelorMittal. La produzione è ripartita quattro anni dopo, nel 2008. A quel punto il problema dell'inquinamento atmosferico è diventato più evidente, così un gruppo di persone di Zenica ha deciso di riunirsi e di creare Eko Forum, nato nel dicembre dello stesso anno.

La maggior parte degli attivisti erano medici, giornalisti, ingegneri dell'acciaieria in pensione o persone che conoscevano il funzionamento della fabbrica dall'interno. Non avevamo molta esperienza nelle attività della società civile, quindi si è trattato di un processo di apprendimento. Abbiamo iniziato a raccogliere e diffondere informazioni sulla fabbrica attraverso il nostro sito web.

In quel momento era in corso il processo per l'ottenimento dei permessi ambientali, quindi vi abbiamo partecipato attivamente: durante le udienze pubbliche abbiamo avanzato suggerimenti e denunce. Tuttavia, sono stati completamente ignorati dalle istituzioni, così abbiamo deciso di organizzare delle proteste. Fin dall'inizio sapevamo che, avendo a che fare con una multinazionale, dovevamo internazionalizzare il problema, così abbiamo iniziato a collaborare con organizzazioni locali e internazionali che ci aiutassero a raggiungere il nostro obiettivo, cioè avere una produzione industriale quanto più possibile pulita.

In questo tentativo di internazionalizzazione, abbiamo collaborato con l'organizzazione ceca Arnika, che ci ha aiutato a strutturare le nostre competenze nell’implementazione della Convenzione di Aarhus [la Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ndr]. Nel 2014 abbiamo anche consegnato i primi esposti contro la nuova autorizzazione ambientale, sia contro l'azienda che contro le autorità pubbliche. Purtroppo non ha portato a niente, perché secondo il pubblico ministero non c'erano prove sufficienti per dimostrare la chiara intenzione di inquinare. Tuttavia, dopo questa esperienza, le autorità locali hanno iniziato a prenderci più sul serio e hanno capito che siamo un'importante parte in causa.

Cosa intende quando dice che le autorità locali vi prendono più sul serio?

Prima di allora, non potevamo nemmeno ottenere informazioni dalle autorità locali, anche se esiste una legge sulla libertà di accesso alle informazioni. Dopo il procedimento legale, sono diventate più disponibili e hanno iniziato a condividere con noi le informazioni. Siamo anche riusciti a portare alla modifica di alcuni regolamenti nazionali, come quello relativo al monitoraggio delle emissioni degli impianti industriali. Secondo il regolamento precedente, solo i laboratori registrati e accreditati in Bosnia Erzegovina potevano effettuare il monitoraggio. Il problema era che qui non abbiamo un laboratorio accreditato, quindi le misurazioni non potevano essere effettuate. Ci è voluto quasi un anno di trattative con il governo, ma alla fine siamo riusciti a cambiare la situazione. Ora, in mancanza di un laboratorio locale, è possibile affidare il monitoraggio a un laboratorio straniero.

Ritiene che i cittadini siano sufficientemente consapevoli del problema?

Penso che siano consapevoli della situazione, ma il loro atteggiamento è influenzato anche dalla politica. La gente [in Bosnia Erzegovina] ha un atteggiamento apatico nei confronti di tutto, perché pensa che nulla potrà mai cambiare. Sono delusi dai politici locali, ma anche dalle promesse della comunità internazionale. La maggior parte delle persone qui conosce la situazione, ma raramente decide di agire e fare qualcosa per cambiarla.

ArcelorMittal è un attore economico dominante, pensa che questo possa essere un motivo per cui le persone sono caute nell'agire?

La presenza di ArcelorMittal influisce sicuramente sull'atteggiamento della popolazione locale. È un attore economico molto importante, soprattutto a livello federale, perché la maggior parte dei benefici della produzione metallurgica va alla Federazione, non alla nostra città: la fabbrica è il primo cliente della compagnia ferroviaria federale e paga molte tasse alla Federazione. L'acciaieria impiega circa 2000 persone su una popolazione di 100.000 abitanti, e la maggior parte di questo 2% proviene da fuori Zenica. Quindi a livello locale abbiamo solo molto inquinamento e una piccola parte di occupazione...

