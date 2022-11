COP27: i negoziati seguiti dall’Agenzia di Stampa Giovanile - AGGIORNATO

Anche quest’anno una delegazione trentina, formata da 5 giovani studenti universitari accompagnati da alcuni esperti, seguirà i negoziati sul clima, partecipando ai diversi eventi previsti in agenda alla COP 27 e pubblicando articoli e materiali informativi nell’ambito dell’Agenzia di Stampa Giovanile. Unimondo, come in occasione di altre COP, ha deciso di diffondere le notizie dal meeting climatico rilanciando le corrispondenze dei giovani trentini presenti sul posto.

14 novembre - Giustizia climatica nelle città brasiliane – un riassunto

Un breve riassunto della situazione della giustizia climatica in diverse città brasiliane.

Ciao mie bellezze climatiche. Partecipare alla COP27 in Egitto si sta rivelando un’esperienza molto intensa. Ci sono eventi, incontri, problemi, caffè con gli amici, pause, caffè con finanziatori, il desiderio di strappare la testa dal collo dei pessimi uomini egiziani e l’enorme gioia di essere qui, in uno spazio che riunisce i più importanti leader del mondo. Segue su Stampagiovanile.it

14 novembre - Primo giorno alla COP27: dalla prospettiva di un’esordiente

Ciao ragazzi! Il mio nome è Teresa Xavier, sono appena uscita da una valanga chiamata COP17 e sono qui, con grande entusiasmo, per condividere con voi le prime impressioni su questo evento!

Ho descritto la COP27 come una valanga, sì, perché “valanga” è stata la parola migliore che ho trovato per tradurre e riassumere questa mia prima esperienza immersiva alla Conferenza ONU sul Clima. Sono partita da casa (nella campagna nei dintorni di San Paolo, in Brasile) il 9 novembre e sono arrivata a Sharm El-Sheikh venerdì 11, all’alba. Lo stesso giorno sono andata a registrarmi, ma ancora prima di entrare negli spazi fisici della conferenza, ho potuto sentire l’atmosfera dell’evento intorno a me. Segue su Stampagiovanile.it

14 novembre - Il ritorno del Brasile nelle negoziazioni

Giovedì 10 Novembre 2022, si è tenuto un evento alla COP che ha visto la discussione dei piani per le politiche ambientali del neo(ri)eletto presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva.

L’elezione di Lula ha riacceso la speranza in tema di deforestazione, di queste promesse e di speranze si è parlato molto in un incontro che ha visto la rappresentanza di tutti i mondi coinvolti nelle tematiche ambientali brasiliane. A rappresentare il mondo politico: Nilto Tatto, politico brasiliano, affiliato al Partito dei Lavoratori (di cui Lula è membro fondatore) dall’inizio degli anni ’80. A rappresentare il mondo scientifico: il professor Carlos Nobre, scienziato e meteorologo brasiliano, e autore dei report dell’IPCC. A rappresentare il mondo dei popoli indigeni: Célia Xakriabá, educatrice e attivista indigena. Segue su Stampagiovanile.it

14 novembre - Gas serra: la “finestra si sta chiudendo”

Una trasformazione dell’economia non è più un’opzione ma una scelta indispensabile. Questo è ciò che emerge dall’Emission Gap Report 2022.

Al centro dell’immagine si trova una piccola finestra che si sta chiudendo lasciando intravedere un paesaggio fatto di fiori, di acqua, di boschi. Tutto attorno un cielo cupo riempie lo spazio. Una scala si arrampica verso la finestra. Alcuni pioli sono mancanti e altri sono ormai spezzati. Segue su Stampagiovanile.it

11 novembre - I percorsi dei giovani attivisti: resistenza e giustizia climatica

Un side event alla COP 27 ha riunito giovani attivisti da quattro diversi continenti per condividere le loro esperienze riguardo al significato di attivismo e resistenza.

Sono le 18.30 a Sharm el Sheikh, la fine di una giornata piena di incontri e conferenze. Per permettere al pubblico di rilasciare le tensioni accumulate durante la giornata, l’evento viene inaugurato da una sessione di meditazione. In seguito, Mikaela Loach, un’attivista anglo-giamaicana, moderatrice dell’evento, crea la giusta atmosfera intonando l’iconico slogan del movimento giovanile per il clima: “cosa vogliamo?” “giustizia climatica!” “quando la vogliamo?” “adesso!”. Solo dopo aver svolto questi rituali c’è la giusta energia per avviare una conversazione sulle potenzialità dell’attivismo giovanile. Segue su Stampagiovanile.it

11 novembre - Insieme per un futuro sostenibile

Insieme per un futuro sostenibile è possibile grazie alla campagna globale TogetherBand.

Ciao mie bellezze climatiche! Conoscete qualcuno che ha un cuore così puro che trabocca d’amore? O un sorriso così dolce che non si può che sorridergli di rimando? O che ha un’energia tale che vi fa venire voglia di stargli accanto? Ecco, il mio amico Cameron, fondatore di TogetherBand, è esattamente così. L’ho incontrato per la prima volta grazie a un contatto con Ottavio Toledo, il produttore brasiliano per UN Global Compact, durante la COP26 a Glasgow lo scorso anno. TogetherBand, in quel periodo, stava sviluppando un movimento globale, invitando influencer e content creator a partecipare a una campagna con braccialetti che rappresentano i 17 obiettivi sostenibili dell’agenda 2030. Segue su Stampagiovanile.it

10 novembre - I popoli indigeni minacciati dai grandi progetti “verdi”

“Safeguarding the rights of Indigenous Peoples in business-driven climate action” è il side event della COP27 che ci racconta la logica colonialista che sta minacciando le terre dei popoli indigeni per creare grandi impianti per l’energia rinnovabile.

Ieri pomeriggio – mercoledì 9 novembre – alla COP27 si è parlato della necessità di salvaguardare i diritti dei popoli indigeni dall’aumento dei progetti di energia rinnovabile e dall’estrazione di minerali di transizione nelle loro terre. Senza alcuna tutela questi progetti, aumentati insieme al flusso dei finanziamenti per il clima, rischiano di violare i diritti e di non aiutare la lotta alla crisi climatica. Segue su Stampagiovanile.it

10 novembre - Padiglioni brasiliani alla COP27 e I Tre Porcellini

Alla COP27 il Brasile occupa tre spazi diversi, che rappresentano il governo federale, un gruppo di governatori degli Stati dell’Amazzonia legale e decine di organizzazioni della società civile.

Ricordi la storia dei tre porcellini? Se non la conosci, sappi che questo testo potrebbe contenere degli spoiler. Userò un po’ di licenza poetica per sistemare tutto, continua a leggere… Tutto inizia con un lupo malvagio che sta arrivando per attaccare i tre porcellini nei boschi in cui si trovano. Chiamiamo questo lupo Crisi climatica e questo boschi COP. I porcellini sapevano già che stava arrivando, avevano già sentito le storie e gli avvertimenti, sentivano la paura, era qualcosa di prevedibile...Segue su Stampagiovanile.it

9 novembre - “Dobbiamo pensare da adulti perché voi non potete”

Leah Namugerwa, giovane attivista ugandese per il clima, ha catturato l’attenzione dei presenti nel suo discorso alla cerimonia di apertura della COP-27, ricordando che non c’è più tempo per i “grandi inquinatori intoccabili“.

Oggi abbiamo partecipato all’apertura della COP-27. La cerimonia è stata aperta dal presidente dell’Egitto, Abdel Fattah, e poi il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha pronunciato un discorso di grande impatto: “Siamo sulla strada dell’inferno climatico con il piede sull’acceleratore. […] O facciamo un patto di solidarietà collettiva o un patto di suicidio collettivo”... Segue su Stampagiovanile.it

9 novembre - La lotta Quilombo alla COP 27

Vera azione trasformativa per la giustizia climatica.

Ciao miei cari amanti dell’ambiente, Sono un’ attivista ambientale e sto seguendo questa causa dal 2017, quando ho iniziato ad analizzare l’argomento in un progetto di iniziazione scientifica negli anni in cui studiavo Relazioni Internazionali all’Università Anhembi Morumbi (UAM). Nello stesso anno, ho partecipato alla COP23 a Bonn, in Germania, e in quell’occasione ho compreso più a fondo la complessità del sistema in cui viviamo e l’importanza di dare una certa caratterizzazione alla causa della comunità Quilombo... Segue su Stampagiovanile.it

9 novembre - Le montagne a Sharm El-Sheikh

Potrebbe sembrare un paradosso ma a Sharm El-Sheikh, una delle più famose mete mondiali per lo snorkeling, si parla anche di montagne.

È successo ieri, in una delle salette dell’enorme complesso fieristico di Sharm El-Sheikh che sta ospitando la COP27, si è parlato anche di montagne. E non di montagne in generale, si è parlato tanto delle Alpi, i ragazzi e le ragazze di The Climate Route sulle rive del Mar Rosso hanno portato anche la Marmolada. È successo tutto nel Padiglione della Criosfera, dove sono stati presentati due eventi molto interessanti per chiunque sia interessato a capire il futuro delle zone montuose... Segue su Stampagiovanile.it

9 novembre - I leader del mondo lasciano l’Egitto, l’Agenda sull’adattamento di Sharm-El-Sheikh è fissata

Il contesto è chiarissimo ed è condiviso da tutti, o almeno sembrerebbe: non c’è più tempo per l’inazione, dobbiamo adempiere.

I primi due giorni della COP 27 si sono conclusi. I leader, i capi di Stato, i ministri e attivisti hanno pronunciato i loro discorsi e fatto loro dichiarazioni durante il Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit (SCIS), il Vertice dei Leader mondiali. Abbiamo ascoltato gli appelli dei rappresentanti di quasi tutti gli Stati della Terra, che hanno chiesto di migliorare l’azione sia sugli obiettivi di mitigazione che sulle misure di adattamento. Ma quando cala il sipario, quando tutti i leader lasciano l’Egitto, la musica cambia e inizia la parte più difficile del negoziato, lasciando spazio alle azioni dei delegati, dei tecnici e degli inviati speciali, che purtroppo non possono affidarsi a promesse e proclami ma devono, come già detto, adempiere... Segue su Stampagiovanile.it

9 novembre - I numeri del riscaldamento globale: sempre più vicini a soglie di non ritorno

”Siamo su un’autostrada verso l’inferno climatico con il piede premuto sull’acceleratore”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è intervenuto in apertura della Cop27 che ha preso ufficialmente il via ieri a Sharm El-Sheikh.

Per capire la gravità dell’emergenza climatica che stiamo vivendo proviamo a farci aiutare da alcuni “numeri” estratti dai vari rapporti che gli scienziati del clima hanno messo sul tavolo dei negoziatori come monito alla Cop27. Il rapporto preliminare sullo Stato Globale del Clima per il 2022 dell’Organizzazione meteorologica mondiale conferma il progressivo riscaldamento e indica come, per l’anno in corso, la stima della temperatura media globale possa assestarsi 1,15°C al di sopra della media del periodo pre-industriale di riferimento (1850-1900). Si tratta di un riscaldamento globale che è stato attenuato in parte dalla presenza del fenomeno di “La Niña”, che provoca un anomalo raffreddamento delle temperature superficiali dell’Oceano Pacifico vicino alle coste del Sud America. Tuttavia, a livello globale diverse aree del Pianeta hanno fatto osservare contemporaneamente valori record di temperatura... Segue su Stampagiovanile.it

9 novembre - COP27 in Egitto: negoziati in salita tra emergenza climatica e crisi energetica

Il clima dei lavori della COP27 sarà inevitabilmente condizionato dalla crisi geopolitica indotta dal conflitto in Ucraina che oltre all’immensa tragedia per le popolazioni coinvolte, ha determinato effetti a catena come sconvolgimenti nei mercati energetici e aumenti drammatici dei prezzi di prodotti alimentari e delle materie prime. E’ una guerra che trova le sue radici in una crisi sistemica anche alla base dell’emergenza climatica. Tra le cause del conflitto vi è infatti la necessità di garantire l’accesso alle risorse fossili ritenute ancora strategiche per i consumi energetici di molti Paesi ma che rappresentano la causa principale delle emissioni di gas serra all’origine dei cambiamenti climatici. Le drammatiche conseguenze per i costi energetici e la sicurezza degli approvvigionamenti in molti Paesi, come quelli europei, stanno mettendo in discussione le già lente politiche finalizzate ad uscire dalla dipendenza dei combustibili fossili... Segue su Stampagiovanile.it

8 novembre - Dissonanza comunicativa e ambientalismo hobbit

Il discorso di Meloni di lunedì 7 Novembre al vertice climatico in Egitto presenta dissonanze fortemente problematiche fra parole e fatti.

Un discorso rassicurante per molte, quello del nostro Presidente del Consiglio alla COP27. Un discorso in continuità con le politiche portate avanti dal governo Draghi e che mantiene il nostro Paese in linea con gli impegni UE. Meloni sottolinea il recente rafforzamento della capacità di produrre energia rinnovabile e la triplicazione dell’impegno finanziario del nostro Paese che, tramite l’Italian Climate Fund, investe in tecnologie verdi e misure di adattamento nei Paesi più vulnerabili alla crisi climatica... Segue su Stampagiovanile.it

8 novembre - Dal Brasile le donne parlano per il clima

All’evento “Women in climate action”, il primo del padiglione “Brazil Climate Hub” alla COP27 di Sharm El Sheikh, hanno preso parola le donne brasiliane attive nella lotta ambientalista.

Questa mattina si è tenuto il primo evento del padiglione “Brazil Climate Hub” alla COP27 di Sharm El Sheikh. L’evento, incentrato sul tema delle donne nell’azione climatica, ha visto una lunga lista di speaker appartenenti a diversi popoli e contesti, tutte fortemente impegnate nella lotta contro lo sfruttamento e la distruzione delle aree naturali... Segue su Stampagiovanile.it

7 novembre - Aspettative e richieste per gli incontri sulclima egiziani

É iniziata il 6 novembre a Sharm El-Sheikh la Conferenza delle Parti (COP). Quali sono le speranze e gli obiettivi della società civile per la COP27?

La COP27 è iniziata ufficialmente il 6 novembre, nella città costiera egiziana di Sharm El-Sheikh e proseguirà fino al 18 novembre. L’annuale incontro vede i leader mondiali, i delegati e gli attivisti dei gruppi per il clima incontrarsi per ridurre le emissioni di gas serra a livello globale in modo equo e rispettare gli impegni previsti dagli Accordi di Parigi: limitare il riscaldamento globale a meno di 2°C, preferibilmente a 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali... Segue su Stampagiovanile.it

5 novembre - Dalla Conferenza ONU sul clima alle Conferenze dei giovani sul clima in Trentino

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della Conferenza ONU sul Clima (COP27) che si terrà dal 7 al 18 novembre a Sharm El-Sheik, in Egitto. Anche quest’anno una delegazione trentina, formata da 5 giovani studenti universitari accompagnati da alcuni esperti, seguirà i negoziati sul clima, partecipando ai diversi eventi previsti in agenda e pubblicando articoli e materiali informativi, per raccontare cosa avviene all’interno e all’esterno degli spazi della COP27. Un evento internazionale visto dai giovani mediante l’utilizzo di tecniche di giornalismo partecipativo nell’ambito dell’Agenzia di Stampa Giovanile.

Un saluto alla delegazione trentina è stato rivolto anche dal vicepresidente e assessore all’ambiente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, per il quale “è importante che i giovani seguano anche questi eventi internazionali, per riportarne poi il contenuto nelle loro comunità, qui in Trentino. L’impegno dei giovani sul fronte dei cambiamenti climatici è fondamentale, spetta a loro raccogliere il testimone della lotta alle emissioni che causano l’effetto sera e proseguire gli sforzi per la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale. Il loro impegno è la speranza di tutta l’umanità”... Segue su Stampagiovanile.it