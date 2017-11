Voci di confine: sul web la "bella storia" della migrazione in Italia

Online un nuovo sito che, con dati e testimonianze, analizza il fenomeno migratorio oltre gli stereotipi, le strumentalizzazioni politiche e le idealizzazioni. È realizzato da Amref Health Africa insieme ad altre 16 organizzazioni.

Da oggi chi volesse conoscere il fenomeno migratorio partendo dall’analisi dei numeri e dalle storie ha a disposizione uno strumento in più. È online Voci di Confine, il nuovo portale web realizzato da Amref Health Africa e cofinanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. È un viaggio oltre gli stereotipi, le strumentalizzazioni politiche e le idealizzazioni in cui si esprime un’Italia multiculturale, ricca di energie e aperta al futuro.

Voci di Confine è uno strumento utile a scuole e cittadini per conoscere più da vicino la realtà della migrazione partendo dai dati oggettivi. E sono proprio questi a svelare quanto l’immigrazione sia, a conti fatti, un’opportunità di arricchimento per tutti: 2 miliardi di euro, pari a un decimo della finanziaria 2018, è l’utile per lo Stato italiano, al netto delle spese, di quanto versato dai cittadini stranieri in contributi previdenziali nel solo 2015 (dati Idos).

“Entro la fine del 2018 – spiega Renata Torrente, referente di Voci di Confine per Amref – daremo forma a campagne d’informazione basate su dati concreti e storie di vita vissuta; percorsi educativi nelle scuole e nei centri di aggregazione, per portare ai più giovani un punto di vista basato sull’obiettività delle statistiche e delle esperienze; e scambi di buone pratiche, con incontri territoriali che vedranno protagonisti le associazioni delle diaspore e di volontariato, gli enti locali, le ong e i soggetti privati”.

Insieme ai dati, il progetto di Amref Health Africa raccoglie un archivio di storie e testimonianze, per scoprire il volto umano di un fenomeno in continua evoluzione. L’Italia disegnata da Voci di Confine è proiettata verso un futuro in cui ci sarà sempre più spazio per gli immigrati di seconda generazione. Storie come quella di Camilla Hawthorne, ricercatrice italo-afro-americana, che dimostrano come l’incontro di culture e mondi apparentemente distanti creino identità capaci di riconoscere e interpretare la complessità del mondo attuale, una competenza estremamente desiderabile al giorno d’oggi.

Il progetto vede insieme 16 tra ong, enti locali, associazioni delle diaspore, di volontariato, imprese sociali ed enti di ricerca: Amref Health Africa-Italia, Amref Health Africa-Headquarters, Africa e Mediterraneo, associazione Le Réseau, Centro di servizi per il volontariato Marche, Centro studi e ricerche Idos, Comitato permanente per il partenariato Euromediterraneo (Coppem), comuni di Lampedusa e Pesaro, Etnocom, Internationalia, provincia autonoma di Bolzano, regione Puglia, Rete della diaspora africana nera in Italia (Redani), Step4, Terre des Hommes Italia. L’obiettivo di Voci di confine è raggiungere 4 milioni di cittadini, oltre 6.500 giovani, docenti ed educatori, quasi 2.000 operatori della cooperazione, ricercatori, imprenditori e membri della diaspora e 300 rappresentanti di enti locali italiani ed euromediterranei.

Da Redattoresociale.it