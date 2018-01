Terre di tutti, terre di nessuno

Vi auguro un anno selvaggio, senza finestre e senza porte. O meglio, sì, con qualche porta da aprire sì, preferibilmente quelle del cambiamento, che come ha saggiamente detto qualcuno sono porte che si aprono solo dall’interno. Nel profondo però vi auguro un anno di terre e menti non recintate, spazi sterminati di quelli che più li rispetti, più ti regalano. Che è un po’ quello che da anni cercano di fare, per esempio negli Stati Uniti, gli ambientalisti più convinti quando sostengono piccole e grandi battaglie per salvaguardare aree pubbliche, luoghi di interesse storico e parchi naturali. Impegno e operazioni di tutela a vari livelli che, secondo uno studio della Harvard Kennedy School , riscuotono oltre il 93% del sostegno della popolazione.

Si tratta però di un sostegno che ha bisogno di essere continuamente integrato e rafforzato, perché le tentazioni del profitto, soprattutto industriale e a breve termine, sono costanti minacce al mantenimento di aree incontaminate necessarie a una nostra sopravvivenza di qualità. Uno dei problemi, rilevante ma poco considerato, non solo fuori dai confini degli States ma anche sullo stesso suolo americano, ha a che fare con la proprietà di queste terre, che è condivisa tra tutti i cittadini americani. Per quantificare, parliamo di circa 2,5 milioni di metri quadrati in tutti gli Stati Uniti, la cui salvaguardia avviene sotto la guida di esperti che le governano per il bene dei cittadini del presente e del futuro, secondo una responsabilità nota come stewardship e in contrasto con la proprietà statale, che invece permette che le terre possano essere vendute in qualsiasi momento al miglior offerente. Un’operazione che, per i terreni federali, equivarrebbe invece a un furto a danno dei cittadini americani oltre a significare la perdita di una delle più longeve tradizioni americane di tutela del territorio .

Non si tratta di una questione politica, ma di mantenere una promessa per le generazioni future, che nel presente ha molto a che fare anche con le opportunità di crescita economica di attività legate al turismo sostenibile , oltre che al mantenimento in salute di aree ricreative. Sono attività che muovono introiti intorno agli 890 miliardi di dollari e che offrono più di 7,5 milioni di posti di lavoro, attività che l’amministrazione Trump evidentemente non considera rilevanti se nel suo programma politico contempla en passant l’eliminazione di 27 monumenti nazionali (parchi, aree protette, oltre 320 mila km di sentieri e 20 mila km di percorsi per mountain bike) a beneficio della produzione di energia .

Un sempre più nutrito gruppo di sportivi, piccole realtà economiche e organizzazioni ambientaliste, nonché i rappresentanti e i fruitori delle attività che ruotano attorno alla vita all’aria aperta si sta schierando a favore del mantenimento di queste terre pubbliche e di proprietà di ciascun cittadino americano, per evitare che, come già accaduto, quando queste terre vengono affidate alla gestione statale, i governi le vendano (ad oggi oltre il 70% delle terre affidate agli Stati sono state vendute ) senza alcuna remora al miglior offerente, spesso imprese private che non si fanno scrupoli a cambiarne la destinazione d’uso per ottenere i migliori profitti.

Essere proprietari di terre pubbliche non è una vuota formalità : è un investimento per i cittadini di domani, che avranno in carico la tutela dell’eredità di oggi, fatta di foreste, laghi, fiumi, deserti, montagne, pianure, aria. Un’eredità preziosa di cui dimostrarsi all’altezza.