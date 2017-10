Teatro che ride!

Capita spesso che si parli di crowd funding, ché le iniziative belle spesso bisogna sostenersele da soli, con l’aiuto di chi dal basso e con poco crede e appoggia idee sensate, originali, utili. Spesso necessarie. Oggi tocca alla campagna #teatrocheride, che ha lo scopo di allestire uno spettacolo teatrale nato dalla collaborazione tra attori con disabilità e attori professionisti. Il titolo della pièce lo abbiamo già: NO DRAMA: YOGA! Ridere è un fatto molto serio e porterà in scena la risata come momento alto di realizzazione dell'essere umano, di apertura a percezioni profonde e vitali, nonché di contatto tra attori e pubblico.

La proposta nasce da Teatro di Camelot , una compagnia teatrale che dal 2000 promuove una diversa visione delle persone con disabilità, trasformandole da destinatarie di cure a protagoniste della cultura. Attraverso il teatro infatti chiunque va bene così come è, unico e imprescindibile, e anche le persone socialmente fragili hanno l’opportunità di esprimere i propri talenti. Ecco il perché della campagna online sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger.it , che entro il 10 ottobre prossimo ha l'obiettivo di raccogliere i 3.500 euro necessari a completare la produzione dello spettacolo, la cui prima andrà in scena a Bologna nella seconda metà di ottobre.

Il progetto rappresenta l’occasione di rendere persone con disabilità protagoniste della cultura, ma permetterà contemporaneamente a pubblico e attori di entrare in contatto tra loro e con se stessi, nonché di riscoprirsi parte di una comunità che inevitabilmente si relaziona, e che proprio grazie a questo cresce e stringe i propri intrecci… grazie anche a sane e indispensabili risate. Due le ispirazioni alla realizzazione dello spettacolo, strettamente collegate fra loro. Da un lato l’incontro con lo Yoga della risata , una pratica in cui si sperimentano risorse personali potenti e disponibili per ogni essere umano, indipendentemente dal suo stato di salute, dalle sue difficoltà o dalle sue dis-abilità. La produzione ormonale condizionata dallo stimolo del riso è una potente medicina, che garantisce benefici di immensa portata al corpo e insieme allo spirito. Insomma, ridere fa vivere, a volte persino guarire . L’aspetto interessante è che il nostro cervello non è in grado di distinguere una risata indotta da una contagiosa o spontanea: quindi per sforzarsi di ridere basta un po’ di allenamento, anche se per ridere in modo più autentico è necessario prendere le proprie vicende un po’ meno sul serio, ri-situarci in una prospettiva meno assoluta e rigida. Dall’altro lato abbiamo allora lo Yoga come pratica di unione e di integrazione, con se stessi e con gli altri, con la nostra dimensione visibile e con quella non visibile, percorrendo la strada profonda che ci conduce alle profondità del legame che ci stringe alla natura e all’energia del mondo. Un approccio che ripercorre il contributo dato dalle nostre comunità, evidenziando le connessioni che ci dicono chi siamo, dove siamo e con chi siamo.