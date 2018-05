Salute mentale: catene che persistono, vicine e lontane da noi

Uomini e donne di età diverse si aggirano scalzi intorno alle capanne. Quasi tutti hanno i ferri ai piedi, che non permettono loro di muoversi liberamente, mentre alcuni sono addirittura incatenati a dei ceppi, o agli alberi: sono i malati psichici custoditi nei famigerati “campi di preghiera” che ancora vengono allestiti in alcune parti dell’Africa, dal Benin al Togo, al Ghana e non solo. Vengono “curati” con le preghiere, appunto, ma anche con i digiuni, le bastonate e le percosse, per “purificare” le loro anime e far uscire gli spiriti maligni dalle loro teste. Se ne parla nel documentario “ Rejetés ” di Antonio Guadalupi, che racconta l’esperienza di Grégoire Ahongbonon , 65enne del Benin, che ha fatto della liberazione di questi sfortunati dalle catene – così come di un approccio diverso e “più umano” alla malattia mentale – la sua ragione di vita. Definito “il Basaglia d’Africa”, Grégoire si trova in questi giorni in Italia per un tour di presentazione di un libro a lui dedicato, scritto dal giornalista Rodolfo Casadei, e forse non è un caso: in questi giorni si celebra infatti il 40° anniversario la legge di riforma psichiatrica conosciuta come 180 (o appunto Legge Basaglia ) che, promulgata in Parlamento nel 1978, ha portato in Italia alla chiusura dei manicomi . Un’occasione per riflettere su quanto conquistato finora, con la consapevolezza che la strada è ancora lunga e che situazioni come quelle africane – ovviamente in diverso contesto – erano prerogativa anche del nostro paese fino a non molto tempo fa: stigma, paura, pregiudizi, superstizioni, ignoranza, abusi, erano spesso ciò che contraddistingueva la presa in carico di queste persone sfortunate che finivano rinchiuse, abbandonate e dimenticate dalla società.

Oggi in molti Paesi africani non è molto diverso, e spesso coloro che soffrono di disturbi e malattie psichiche vengono marchiati come posseduti da spiriti maligni o dal demonio. Le famiglie si rivolgono così dapprima alla medicina tradizionale africana, quindi agli stregoni; quando questa forma di cura non funziona – e il denaro finisce – molti malati vengono abbandonati nei campi di preghiera, o segregati, incatenati agli alberi e ai pali, anche per anni, sotto la pioggia o il sole, spesso condannati a morire di fame e di sete. Munito di cesoie, seghetto, mazze e martello, Grégoire Ahongbonon ha girato l’Africa, villaggio per villaggio, alla ricerca di persone malate da liberare, per poi accompagnarli in luoghi sicuri e avviarli a determinati percorsi di cura. I suoi centri, aperti all’inizio in Benin, e poi in Burkina Faso, Costa d’Avorio e Togo, finora hanno ospitato oltre 60 mila persone. L’ispirazione basagliana c’è tutta: anche qui l’attenzione è focalizzata sulla persona prima che sulla malattia, in un approccio basato soprattutto sulle relazioni umane. Si sta dunque insieme, si stimola la creatività e la manualità, s’impara un lavoro, tanto che buona parte dello staff di questi centri oggi è composto da pazienti in fase di recupero ed ex pazienti ormai guariti.

Non bisogna dimenticare che, a livello istituzionale, in Africa esistono pochissime strutture dedicate all’accoglienza di questi malati e la salute mentale è stata storicamente trascurata dalle agende politiche– così come dalle agenzie di sviluppo internazionali, che nella loro azione tendono a dare priorità a problemi come guerra, povertà, malattie infettive, mortalità materna e infantile. Questa tendenza è spesso aggravata dall'ignoranza sull'entità di questi problemi, dallostigmanei confronti di coloro che vivono con malattie mentali e dalla convinzione errata che le malattie mentali non possano essere curate. Secondo studi dell’ Organizzazione mondiale della sanità , in Africa il 30% della popolazione ha problemi di salute mentale, ma i due terzi dei pazienti non ricevono cure adeguate: nel continente, infatti, esistono solo cinque psichiatri ogni 100mila abitanti, mentre secondo l’Oms ce ne vorrebbero almeno 20. “In realtà – si legge in un articolo sul tema pubblicato dall’Africa Policy Review – l'assenza di trattamento è la norma piuttosto che l'eccezione in Africa. Il ‘divario terapeutico’, definito come la proporzione di persone che vivono con una malattia mentale e che però non ricevono cure, varia dal 75% in Sud Africa, a oltre il 90% in Etiopia e in Nigeria”. Grégoire si è inserito in questo vuoto e, come Basaglia da noi 40 anni fa, anche lui ha iniziato la sua “rivoluzione”. Certo, lui è animato da uno spirito religioso più che medico, ma che comunque sta dando i suoi frutti, anche grazie all’attenzione di medici e specialisti da tutto il mondo che, affascinati dal suo “metodo”, si recano in visita ai suoi centri. La sfida però è ardua, e alcune catene sono difficili da spezzare del tutto.