Rivoluzione ecologica a Madrid, dal 2018 solo taxi “verdi”

Trasformare le nostre città si può, lo dimostra il Consiglio Comunale di Madrid che ha deciso che dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi taxi che entreranno in servizio o i veicoli sostituiti dovranno essere ecologici, elettrici o ibridi. A Madrid, circa 2.500 taxi vengono rinnovati ogni anno. Oggi nella città spagnola si contano oltre 15mila mezzi, di cui 10mila a gasolio, quelli più inquinanti. Secondo i calcoli degli ambientalisti, nel 2023 la flotta dei taxi cittadini sarà costituita solo dai modelli ECO o a zero emissioni.

Questa misura fa parte del Piano di qualità dell’aria presentato lo scorso marzo per ridurre le sostanze tossiche che assediano la capitale spagnola, così come le nostre grandi città. Il sindaco Manuela Carmena ha lanciato il piano antismog di Madrid per sostituire le vetture più inquinanti del settore pubblico. Sono 30 misure che daranno i frutti sulla qualità dell’aria nei prossimi anni. Tra queste anche la riduzione della velocità di 70 chilometri all’ora nella circonvallazione della città, il divieto di parcheggio per i veicoli inquinanti dal 2020 e la limitazione del loro utilizzo nel 2025 in tutto il comune madrileno.

Misure di lungo respiro che ripensano la città, la sua mobilità e difendono la salute dei cittadini, un buon esempio per le nostre amministrazioni prima che torni da nord a sud come ogni inverno l’emergenza smog e le disposizioni d’urgenza contro le polveri sottili. A Madrid di sicuro non ce ne sarà bisogno.

Da: Buonenotizie.corriere.it