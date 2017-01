Patagonia di passi e lezioni

Partire sottovoce per un viaggio in Patagonia è stata una scelta custodita. Per molti solo il nome evoca momenti epici della storia australe dell’uomo e dell’alpinismo, stuzzica una voglia di esotico che si stempera negli avvistamenti della fauna locale, richiama climi ostili a sfondo di paesaggi disabitati. Non volevo che fosse nulla di tutto questo: mi bastava che fosse un viaggio di cammino, di passi e pensieri verso orizzonti che sì, questo sì, ridisegnano i contorni delle aspettative e delle meraviglie. Ma che disabitati non sono affatto, sono piuttosto diversamente densi rispetto alle sovraccariche città in cui siamo arenati a vivere. E se di questo viaggio dovessi brevemente raccontare qualcosa, sceglierei un paio di spunti, non so se essenziali, di certo tra i più preziosi che porto a casa.

Il primo fa perno proprio su un fraintendimento. “Vorrei ricordarle che non sempre ciò che è legale è giusto, e non sempre quello che è giusto è legale”. Mentre Josephine, guida ambientale nella provincia del Chubut, racconta aneddoti di vita argentina, mi torna in mente la frase riportata da Tito Barbini nel suo Le nuvole non chiedono permesso , tratta dalla lettera che Adolfo Perez Esquivel aveva indirizzato al signor Benetton. Sì sì, lui, quello degli United Colors. Sembrerebbe una disquisizione filosofico-giuridica tra vecchi amici, davanti a un sigaro e un whiskey, ma non lo è affatto. E’ invece una denuncia all’ingiustizia, voce di quello spirito rivoluzionario che sguscia sui muri e nelle piazze, da Buenos Aires a Ushuaia, e a volte anche nelle lettere che ricompaiono alla memoria mentre la strada corre diritta per chilometri e chilometri. Costeggia lunghissimi steccati di legno, tra un palo e l’altro si tendono 7 fili di metallo. Sono i confini che delimitano le estancias (fattorie) e gli ettari di terreno di pertinenza, e più sono estesi più il proprietario “tiene filo”. Filo per recintare i suoi possedimenti, filo che, come ci spiega Josephine, misura a metri la sua ricchezza, ma a me fa pensare anche ai fili delle lane e dei maglioncini, ai fili spezzati delle vite indigene che abita(va)no terre impunemente comprate a costi irrisori da grandi aziende per alimentare business miliardari a partire dai latifondi dei filati, senza rispetto alcuno per storia, tradizioni, presenze che su quelle terre avevano diritto di restare. L’indignazione sale svelta sul termometro delle ingiustizie e di certo non la mitiga la lettura di United Business of Benetton (Pericle Camuffo), sufficiente a limitare considerevolmente acquisti irresponsabili per il nostro guardaroba. Se non l’avete ancora sfogliato, il consiglio è di farlo presto.

Il secondo spunto si lega a un’altra questione che mi è cara, radicata nel valore profondo e imprescindibile della comunità per rendere un semplice agglomerato di esseri viventi una società evoluta, sia essa umana o animale. Siamo nella Penisola di Valdes, un nodo che sbuca sulle mappe un paio di ore di volo a sud di Buenos Aires. Nel 1999 è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità : non è comune che questo riconoscimento venga tributato a un parco provinciale, dove gran parte delle terre non è di proprietà dello Stato ma appartiene a privati. Ma qui, dopo anni di richieste e di riflessioni, adesso sono gli stessi proprietari ad aver accolto la responsabilità e il delicato compito di tutelare la terra e i suoi abitanti con la cura e le attenzioni che meriterebbero ovunque. Sono diventati i custodi rurali del parco in un’alleanza che, oltre alla ricchezza inestimabile della biodiversità della sua flora e fauna, ospita in sicurezza due specie in via di estinzione che qui si riproducono, il leone marino e la balena franca australe. Un mammifero di oltre 50 tonnellate quest’ultima, che ogni anno percorre dalle acque dell’Antartico oltre 4000 chilometri per riprodursi e partorire nel golfo di fronte a Punta Piramides. Curiosa, pacifica e con un’innata fiducia nel prossimo, la balena non ha abbandonato quei tratti caratteriali che ne hanno anche sancito la condanna (l’uomo poteva infatti avvicinarlesi con estrema facilità e cacciarla senza sforzo eccessivo ), e anzi cela ancora oggi nel mistero delle sue comunicazioni subacquee la realtà di una società articolata e complessa, composta da creature profondamente ancorate a un’intelligenza che chiamerei emotiva, di cura e solidarietà.

Citando allora in chiusura le parole note di Marcel Proust, se il “vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi”, è vero anche che l’avere occhi aperti sulle storture così come sugli insegnamenti che incrociamo sui nostri cammini, in viaggio come a casa, rimane la caratteristica essenziale di chi si muove nel mondo, indipendentemente dalle distanze percorse. Ed è un allenamento costante da regalare al corpo e alla mente, un allenamento che, se si lascia spazio al giusto spirito, nuovi luoghi e nuovi incontri contribuiscono senza dubbio ad attivare.