Nati, cresciuti e tatuati di plastica

Niente di apparentemente più estraneo. Da un lato una bibita di largo consumo, alla portata di molti. Dall’altro un crostaceo pregiato, accessibile a pochi. A quanto pare però hanno molto più in comune di quanto si possa immaginare, ma non è una bella notizia.

Succede nel golfo del Maine, costa Atlantica degli Stati Uniti, quando l’equipaggio di un peschereccio canadese si imbatte in uno strano esemplare di aragosta… tatuato con un logo della Pepsi sulla mandibola. Vandalismi? Mutazioni genetiche? No, ipotesi molto più realistiche, e forse peggiori. Ma come ciò sia stato possibile è ancora in fase di accertamento: alcuni presumono che l’aragosta possa essere cresciuta intorno a una lattina abbandonata tra le onde, altri speculano sul fatto che una parte del contenitore possa essere stato in qualche modo incorporato dal crostaceo. Altri ancora, come per esempio Karissa Lindstrand , membro dell’equipaggio che ha issato a bordo l’aragosta tatuata, sostengono che il logo non provenga da una lattina ma che, per dimensioni e tipo di immagine, sia più probabilmente da far risalire a una stampa.

Una cosa è sicura: indipendentemente dalle ricerche che verranno svolte su questo specifico caso, il ritrovamento avviene in un momento in cui la preoccupazione riguardo le tonnellate di rifiuti che si accumulano negli oceani è in costante aumento. Le stime di queste discariche nascoste ma non troppo al largo e tra le onde si aggirano tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate e le potenziali, pericolose conseguenze sono pari a quelle provocate dai cambiamenti climatici. Una su tutte: il rischio di ingestione di materiali plastici che non si decompongono da parte di pesci, uccelli marini, grandi mammiferi d’acqua e altri organismi. Un dato che fa ragionevolmente prevedere che, paragonandoli in peso, nel 2050, nel mare ci saranno più rifiuti che pesci .

E la profezia è sulla buona strada per avverarsi: ricercatori dell’Università della Tasmania e della UK’s Royal Society per la protezione degli uccelli hanno recentemente documentato la presenza di circa 38 milioni di pezzi di plastica (per un peso complessivo di quasi 18 tonnellate) nella sola isola di Henderson, un piccolo atollo nel Pacifico sud orientale che è uno dei luoghi più inquinati al mondo (densità inquinamento da plastica intorno al 99,8%), ancorché disabitato. Qui centinaia di granchi hanno costruito la propria casa dentro tappi di bottiglia o contenitori per cosmetici, a volte persino nell’incavo della testa di una bambola.

Correnti oceaniche depositano rifiuti nei luoghi più impensabili: dall’Europa e dall’America del Nord la plastica arriva fino ai remoti lidi del Polo Nord dandoci, anche solo visualizzandone lo spostamento su una mappa immaginaria, qualche indicazione non certo rassicurante sul peso che l’incuria umana ha sulle sorti e sulla salute del Pianeta e dei suoi abitanti, a partire dalla loro stessa sopravvivenza.