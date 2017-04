In vacanza? Si va a pesca in Mongolia!

Un’antica leggenda mongola racconta di un duro inverno durante il quale un grande taimen (salmone siberiano) restò intrappolato, vivo, nel ghiaccio. La gente dei villaggi vicini riuscì a sopravvivere all’inverno solo mangiando pezzi di carne tagliati dalla schiena del pesce ma in primavera, con il disgelo e lo scioglimento del ghiaccio, il salmone riuscì a liberarsi, saltò fuori dalle acque del fiume e mangiò gli abitanti dei villaggi.

Se in ogni leggenda e in ogni mito brilla una scintilla di verità, in questo caso la verità è che gli uomini hanno da generazioni pesantemente mutilato le popolazioni dei salmoni. Durante i rigidi inverni mongoli i salmoni adulti istintivamente si muovono in profondità, verso cunicoli di svernamento che offrono loro protezione dai banchi di ghiaccio. Sono caverne note ai pescatori di frodo e agli appassionati di pesca sportiva, che posizionano esche e ami anche solo per lo scopo di posare in fotografie che li ritraggano in compagnia di questi maestosi pesci.

Per interrompere il massacro dei taimen e contemporaneamente per tamponare la perdita dell’incontaminato habitat di questi pesci è necessario che la maggioranza della popolazione si convinca dell’immenso valore per l’ecosistema di queste popolazioni di salmoni: quello dell’informazione e della sensibilizzazione è uno degli scopi del Taimen Fund , fondo di protezione dei salmoni che ha contribuito, tra le altre cose, anche all’implementazione di una legge che prevede la pratica del “catch-and-release” (“prendi e libera”, contestata da non poche associazioni animaliste ma di certo meno controversa di altre tecniche) nella pesca sportiva dei salmoni in tutta la nazione. La battaglia che contemporaneamente il Fondo sostiene è quella per la protezione di alcune aree frequentate dai salmoni, anche attraverso il potenziamento della pesca con la mosca , che può supportare e sostenere non solo le comunità, ma anche i loro fiumi, la loro salute e la loro cultura.

Il Fondo è un’esperienza che vede alleate agenzie governative, comunità locali e realtà del privato per lavorare insieme nell’obiettivo di avvicinare la popolazione a una pesca sostenibile e contemporaneamente potenziare la ricerca scientifica e la tutela dei salmoni anche da un punto di vista legislativo. Si impegna per la creazione di modelli sostenibili di pesca ricreativa e sostiene campagne per la conservazione delle specie endemiche e delle loro naturali funzioni ecologiche.

Il loro lavoro si struttura sia da un punto di vista nazionale che internazionale, al fine di proteggere la specie, ma anche di preservarne l’habitat naturale e osteggiare la pesca di frodo. Un intento che parte dal basso e proprio dalle tecniche di fly-fishing (appunto pesca con la mosca) e da quelle esperienze dove la pesca volante può in maniera immediata e convincente dimostrare le connessioni tra un approccio leggero alla pesca e un’economia sostenibile per la comunità. E a farsene carico in territorio mongolo, più spesso delle Ong, sono quelle aziende che trattano equipaggiamento e attrezzatura per la pesca. Una di queste è ad esempio la Sweetwater Travel , un’agenzia viaggi per pescatori nata in America negli anni ’90 con l’idea di accompagnare nel mondo gli appassionati della pesca in vacanze sostenibili che garantissero anche l’utilizzo delle migliori tecniche per preservare habitat e specie coinvolte.