I cibi bruciati hanno i giorni contati!

Agende, calendari online o supporti digitali, nodi al fazzoletto o una memoria da fare invidia ai più… non importa quale strategia usiate, ma segnatevi una data: 11 aprile 2018. In questo giorno entrerà in vigore il Regolamento EU 2017/2158 che, anche se detta così sembra essere poco interessante per le nostre esistenze, in realtà ci riguarda da molto vicino. Il documento obbliga infatti i lavoratori del settore alimentare (cuochi, pasticceri e industrie) a ridurre i livelli di acrilammide nei loro prodotti.

Facciamo però un passo indietro, ponendoci una domanda non irrilevante: cos’è l’acrilammide? L’acrilammide è una sostanza che può formarsi, in modo naturale, durante la cottura di prodotti a base di amido, che contengano zucchero o asparagina, quando vengono cucinati a temperature che superano i 120°C – cioè durante la frittura o sulla griglia, ma molto spesso anche nel forno. Parliamo di patate, cereali, caffè, prodotti da forno di vario tipo. Per farvi un esempio, le croste bruciacchiate della pizza o del pane sviluppano una quantità pari a 200 microgrammi/kg, quella delle patate da 2000 a 10000 microgrammi/kg . Ancora però non abbiamo capito perché occorra ridurne i livelli negli alimenti di cui ci nutriamo…

Lo diciamo subito: è una sostanza tossica e cancerogena, che può provocare mutazioni del DNA. Qualche anno fa l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ( EFSA ) ha definito una dose dagli effetti trascurabili (intorno a 1 microgrammo al giorno per una persona di 60 kg). Un livello decisamente basso, che ci costringe a guardare in faccia un dato di fatto: siamo tutti esposti a questo rischio, a maggior ragione i bambini, proprio come conseguenza del loro ridotto peso corporeo. E, purtroppo, per evitare o contenere questo rischio non basta essere attenti consumatori che acquistano prodotti biologici o certificati, né tantomeno riusciamo a tutelarci se compriamo prevalentemente prodotti integrali. Anzi. L’acrilammide aumenta in fase di cottura anche nelle farine integrali.

E’ chiaro quindi che il Regolamento europeo , che disciplinerà i processi produttivi, mira a monitorarne ed evitarne la formazione. Perché è possibile farlo, basta avere qualche accortezza che però, ad oggi, sembra interessare poco a molti. Quante volte al ristorante ci servono pizze con la crosta bruciacchiata, che non ci curiamo di rimandare a mittente, o dalle quali non togliamo le parti annerite? Quante volte mangiamo biscotti un po’ troppo cotti, sopraffatti dalla golosità? In attesa però che siano chiamati a farlo anche i professionisti del settore, possiamo intanto provare noi ad avere qualche premura nella preparazione casalinga del nostro cibo, perché evitare – o per lo meno contenere in maniera significativa – la formazione di acrilammide è possibile, anche seguendo buoni consigli . La presenza di acrilammide è cromaticamente identificabile (proporzionale a quanto bruciacchiato è il prodotto) e alcune accortezze prima e durante la cottura possono ridurne drasticamente la concentrazione. Per esempio, è bene non conservare le patate crude in frigorifero, lasciarle in ammollo almeno mezz’ora prima di cucinarle o sbollentarle in acqua e aceto per pochissimi minuti, operazioni che riducono lo sviluppo di zuccheri e amidi. L’aggiunta di estratto di rosmarino o the verde e l’uso del vapore e della carta da forno in cottura sono ulteriori accorgimenti per diminuire la produzione di acrilammide. Per i prodotti derivati da cereali, non volendo rinunciare alle farine integrali, è bene preferire lievitazioni lunghe (i lieviti hanno più tempo per mangiarsi gli zuccheri!), cotture prolungate a temperature inferiori e, potendo, aggiungere un 3% di foglie sbriciolate di the verde che ne dimezza le possibilità di sviluppo, come ne riducono la formazione anche noce moscata, finocchio, anice e chiodi di garofano.