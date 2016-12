E’ tempo di corsari. Quando Gentiloni e Realacci facevano i blitz con Goletta Verde

Paolo Gentiloni ha una storia legambientina. Agli inizi degli anni ’90 dirigeva Nuova Ecologia, da lì il salto in politica prima a livello romano poi nazionale. La giunta Rutelli, la gestione del Giubileo, il governo Prodi poi le primarie romane ed infine il governo Renzi. Un uomo onesto e competente, una cultura da ambientalista e questo ci fa ben sperare. Ha molte sfide davanti e guiderà di fatto un Governo a tempo: gli si chiede insieme stabilità e precarietà. Noi di Legambiente vogliamo solo sperare che una volta entrato nella stanza dei bottoni sappia portare con sé lo spirito legambientino, quel modo curioso e spiazzante di vedere le cose che forse potrà aiutarlo in un contesto così difficile in cui la logica della contrattazione al ribasso rischia di prevalere.

In questa foto Paolo è sulla destra in basso, Ermete [Realacci] lancia l’arrembaggio: si tratta di uno dei primi blitz di Goletta Verde (1986). Una doppietta con Gentiloni presidente ed Ermete ministro sarebbe stato un bel segnale di speranza e la certezza che si può arrivare a governare facendo politica vera.

Non sarà certo possibile fare la rivoluzione ambientale di cui avremmo dannatamente bisogno in questo paese, ma noi speriamo che sappiano essere ancora un po’ corsari e con qualche incursione riescano ad esempio a portare a casa una fine emergenza terremoto ed un inizio di ricostruzione degna di un Paese civile e moderno (qualità del costruito, recupero beni culturali, innovazione, sicurezza, trasparenza); che possano finalmente dare stabilità all’ecobonus (di cui Ermete è inventore e difensore avendo così aiutato concretamente il settore edile) che ci aiuterebbe a rendere le nostre case efficienti e sicure; che facciano approvare i decreti attuativi del collegato ambientale e della legge sulle agenzie regionali in modo da rendere realmente operative due ottime leggi; che spingano per una direttiva europea su economia circolare davvero moderna e ambiziosa; che sostengano il biometano e le energie rinnovabili; che aiutino i parchi e l’agricoltura biologica ad uscire dell’isolamento ed invece ad essere assi portanti di sviluppo territoriale; che sostengano le imprese verdi e le nuove forme di economia civile che danno vita a migliaia di cooperative in cui i giovani inventano nuovo lavoro.

E poi sì, dateci questa benedetta riforma elettorale e fatevi guidare dai principi che avete profondamente incarnato in tutti questi anni: la partecipazione e il sano protagonismo dei territori.

Buon vento corsari!

Rossella Muoni. Presidente nazionale di Legambiente, da Greenreport.it