Prima di tutto, la pace!

Milioni di persone non hanno pace e anche noi la stiamo perdendo. Miseria, fame, guerre, terrorismo, persecuzioni, disoccupazione, sfruttamento, devastazioni ambientali, violenza, razzismo, xenofobia, indifferenza, competizione non ci danno pace. E questi problemi possono espandersi, rafforzarsi e distruggere quello che abbiamo di più caro.

Tutto quello che cerchiamo (serenità, dignità, lavoro, benessere,...) dipende dalla pace. Ma la pace, dipende da noi. Per questo, se davvero vogliamo la pace, dobbiamo impegnarci tutti. Molte forze potenti operano in senso contrario. Ma non possiamo cedere allo scoraggiamento e alla rassegnazione. Dobbiamo continuare ad aprire strade e a lottare, prendendo cura gli uni degli altri. Ciascuno si deve assumere la propria parte di responsabilità. Tutti i giorni. Tutti possiamo fare pace. E se la possiamo fare, facciamola! La pace deve essere il nostro obiettivo e la nonviolenza la nostra guida.

Giorno per giorno, costruiamo una società aperta, più giusta, fraterna e solidale. Giorno per giorno, facciamo in modo che il 2017 sia un anno di pace. Ci stai? Invia la tua adesione e raccontaci quello che hai deciso di fare

per la pace nel 2017. Ri-uniamo le energie positive! Rendiamole più forti e contagiose!

